Laptop a un prezzo stracciato? Il Huawei MateBook D16 (-15%)

Da tempo stai cercando un laptop perfetto da avere con te per lavorare e studiare, ovunque tu voglia. In tal caso, on puoi farti scappare il Huawei Matebook D16 è un laptop che combina portabilità, prestazioni e funzionalità avanzate, ora disponibile con uno sconto del 15% a 549,00€ invece di 649,00€. Stiamo parlando di un dispositivo perfetto per chi è sempre in movimento grazie al suo design sottile e leggero: nonostante lo schermo da 16 pollici, pesa solo 1.68 kg, simile a un laptop standard da 15 pollici! Ideale da mettere in borsa o in zaino.

Puoi lavorare ovunque tu voglia col Huawei Matebook D16

Il cuore del Matebook D16 è un processore Intel Core i5, che offre prestazioni elevate per il multitasking, assicurando una capacità di calcolo potente e stabile per tutte le tue esigenze lavorative. Inoltre, la tastiera numerica integrata migliora significativamente l’efficienza nella redazione di documenti e nell’inserimento di dati, permettendo di inserire numeri con una sola mano.

Un’altra caratteristica distintiva del Matebook D16 è la sua connettività avanzata grazie all’antenna HUAWEI Metaline. Questo laptop, certificato SGS per le sue capacità di ricezione del Wi-Fi, offre un incremento del 51% nella velocità di download dei file. I segnali Wi-Fi superano facilmente gli ostacoli, garantendo una connessione stabile fino a una distanza di 270 metri, permettendoti di rimanere connesso ovunque ti trovi.

Anche la batteria è un vero pro, essendo progettata per durare a lungo, con una capacità elevata e il supporto per la tecnologia SuperCharge da 65 W, che consente di ricaricare rapidamente il dispositivo. Questo significa che non dovrai preoccuparti di rimanere senza energia durante le tue giornate di lavoro o di studio. Con il Huawei Matebook D16, porti con te un laptop potente, versatile e affidabile, adatto a qualsiasi situazione. Acquistalo finché è in ribasso incredibile del 15% ed è disponibile a un prezzo d’occasione!