L'Apple iPhone 14 Plus crolla sotto i 700€: è da comprare subito

Un flagship di primo livello, con schermo di dimensioni generose, ad un prezzaccio davvero interessante. L’iPhone 14 Plus continua ad essere un’opzione formidabile e oggi può essere tuo a meno di 700€: per breve tempo, su Amazon è in offerta con il 29% di sconto. Normalmente lo pagheresti ben 979€…

Il dispositivo è dotato di un ampio display Super Retina XDR OLED da 6,7 pollici con una risoluzione di 2778 x 1284 pixel e una densità di 458 ppi. Questo schermo offre colori vivaci, neri profondi e una luminosità massima di 800 nit, che può raggiungere i 1200 nit in modalità HDR, garantendo una visibilità eccellente anche in condizioni di luce intensa.

Il design del iPhone 14 Plus è elegante e solido, con una scocca in alluminio aerospaziale e una protezione Ceramic Shield per il display. La versione “Mezzanotte” presenta un aspetto raffinato e moderno. Nonostante le dimensioni, il telefono pesa solo 203 grammi, risultando comunque maneggevole e confortevole da usare. La certificazione IP68 lo rende resistente all’acqua e alla polvere, garantendo una maggiore durata nel tempo​.

Sul fronte delle prestazioni, l’iPhone 14 Plus è equipaggiato con il chip A15 Bionic, lo stesso utilizzato nella serie iPhone 13 Pro. Questo processore offre prestazioni rapide ed efficienti, rendendo il dispositivo adatto a qualsiasi attività, dal gaming alla produttività quotidiana. La configurazione con 128 GB di memoria interna offre spazio sufficiente per app, foto e video.

Il comparto fotografico dell’iPhone 14 Plus non lascia affatto delusi. Il setup a doppia fotocamera – 12MP + grandangolare sempre da 12MP – regala scatti meravigliosi, grazie all’ottima ottimizzazione software fatta da Apple. Le prestazioni sono ottime in pressoché qualsiasi condizione di luce, complice la modalità notturna che permette ottimi risultati anche in piena notte. Non farti scappare questa offerta: acquistalo subito a soli 699€!