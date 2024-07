L'Apple iPad (10a gen) è in offerta su Amazon al prezzo minimo storico

L‘Apple iPad 2022 da 10,9 pollici, disponibile nella vivace colorazione gialla, è attualmente in offerta su Amazon a soli 369€, con uno sconto del 16% rispetto al prezzo consigliato di 439€. E’ il prezzo più basso a cui sia mai stato proposto sull’e-commerce e puoi anche scegliere di pagarlo a rate sfruttando l’opzione di finanziamento di Cofidis. Ad esempio, scegliendo di dividere l’importo in tre rate, oggi lo pagheresti circa 123€.

L’iPad di decima generazione è dotato di un display Liquid Retina da 10,9 pollici, che offre una risoluzione elevata e una qualità delle immagini straordinaria. I colori sono vividi e i dettagli sono nitidi, rendendo questo dispositivo ideale per guardare film, navigare sul web, lavorare su progetti creativi e molto altro.

Al cuore dell’iPad 2022 c’è il chip A14 Bionic (lo stesso degli iPhone 12), che garantisce prestazioni eccellenti e una gestione efficiente delle risorse energetiche. Questo processore, combinato con i 64GB di memoria interna, permette di eseguire applicazioni complesse, giochi di alta qualità e multitasking senza problemi.

L’iPad 2022 supporta anche la Apple Pencil di prima generazione, rendendolo uno strumento perfetto per artisti, studenti e professionisti che necessitano di prendere appunti, disegnare o modificare documenti direttamente sullo schermo. Non manca nemmeno la possibilità di aggiungere una tastiera Bluetooth e renderlo un vero e proprio piccolo laptop per prendere appunti a scuola e lavorare.

La fotocamera posteriore da 12 megapixel e quella frontale da 12 megapixel con ultra-grandangolo assicurano foto e video di alta qualità, mentre le funzionalità avanzate come la registrazione video in 4K e la modalità Ritratto offrono ulteriori opzioni creative. La fotocamera frontale è ideale per videochiamate e conferenze, garantendo immagini chiare e nitide.

Il design è sottile e gradevole, con la scocca coloratissima che aggiunge ulteriore carisma all’entry-level della Apple. Non farti scappare questa offerta e acquistalo subito al miglior prezzo di sempre.