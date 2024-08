Lampada LED ricaricabile con controlli touch a poco più di 10€

La bellissima lampada LED Hepside si distingue per un design moderno e ricercato, oltre che per la sua estrema versatilità d’uso. Equipaggiata di una batteria ricaricabile, questa lampada può funzionare senza essere collegata alla corrente, permettendoti di regolare la direzione della luce ed il tipo di illuminazione per soddisfare ogni tua esigenza.

Fai in fretta perché la promozione non durerà a lungo: grazie ad uno sconto pazzesco del 37% su Amazon, oggi puoi ordinare la lampada LED Hepside al ridicolo prezzo di appena 11 euro invece dei tipici 18 euro.

Lampada LED ‎Hepside al minimo storico

La lampada LED Hepside offre tre livelli di luminosità, facilmente selezionabili tramite un pulsante touch: alta, media o bassa intensità, a seconda delle tue esigenze. L’illuminazione è uniforme e delicata, così da non affaticare gli occhi anche dopo un uso prolungato. La batteria integrata ha un’autonomia di 10 ore e si ricarica completamente in 2-4 ore con qualsiasi caricatore USB.

Inoltre, questa lampada LED è dotata di un tubo flessibile che può essere ruotato fino a 360° per orientare la luce esattamente dove serve. Ideale per studenti e professionisti, questa lampada include anche un portapenne per organizzare gli accessori da studio o da lavoro, oltre ad un pratico supporto per smartphone che permette di controllare notifiche, email e messaggi in ogni momento.

Le scorte sono limitate, quindi sii veloce e salva ora nel carrello la lampada LED Hepside spendendo il meno possibile: arriverà a casa in men che non si dica e sarà amore a prima vista.