Lampada a LED con umidificatore a pioggia in offerta LAMPO su Amazon

Aggiungi un tocco luminoso, elegante e zen alla tua casa con questa lampada LED multicolore con umidificatore a pioggia integrato che puoi acquistare su Amazon in offerta lampo a soli 23,99 euro. Disponibile con spedizione Prime la riceverai in un…lampo.

Lampada a LED con umidificatore a pioggia: come funziona?

Questa lampada nasce allo scopo convenzionale, ma anche per dare un vero e proprio tocco zen ai tuoi ambienti. L’umidificatore a pioggia permette infatti di riprodurre il suono delicato delle gocce d’acqua per ricreare un’atmosfera calma e rilassante: inoltre, emette una nebbiolina che mantiene il giusto livello di umidità migliorando la qualità dell’aria.

Puoi usare l’umidificatore anche come diffusore di oli essenziali per goderti una sessione di piacevole aromaterapia, perfetta per rilassarti magari dopo una giornata stressante.

La lampada LED è composta da 7 diverse luci colorate con 7 tonalità regolabili che si adattano alle tue esigenze: il tutto gestibile tramite il telecomando incluso nella confezione, così da poter sfruttare tutte le funzioni, compreso un timer, con la massima comodità.

Dotata di un serbatoio da 450ml, la lampada funziona in modo silenzioso ed è perfetta per ogni ambiente. Un’idea regalo originale, elegante e utile, ora in offerta lampo a 23,99 euro.