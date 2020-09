Un milione di offerte sono in arrivo: inizieranno il 13 ottobre 2020 e termineranno alla mezzanotte del 14 ottobre, per due giorni completi di sconti continui che serviranno a tutti in una annata tanto complessa. Amazon ha infatti appena annunciato a titolo ufficiale che i Prime Day 2020 saranno nei giorni 13 e 14 ottobre. Saranno queste 48 ore di sconti dedicati agli utenti Amazon Prime, coloro i quali tramite il proprio abbonamento avranno la possibilità di accedere a prezzi del tutto esclusivi su di una molteplicità di prodotti in ogni categoria merceologica.

Amazon Prime Day 2020: chi può partecipare

Per partecipare al Prime Day 2020 occorre essere abbonati al servizio Amazon Prime. L’abbonamento mette a disposizione tutta una serie di importanti vantaggi e servizi, in primis la consegna rapida e gratuita di gran parte del catalogo Amazon. Iscriversi al servizio, va ricordato, è una opzione del tutto gratuita poiché si inizia a pagare soltanto dopo il primo mese di prova. Non è dunque un mistero il fatto che sia possibile iscriversi ora ed eventualmente cancellarsi dopo il Prime Day senza dover versare nulla, ma avendo comunque a disposizione tutti gli sconti ed i vantaggi riservati agli utenti paganti del servizio Prime.

Amazon conta infatti su una cosa: la bontà del servizio, il risparmio garantito dagli acquisti e tutto quel che di aggiuntivo è possibile ricavarne (film, serie tv, musica, spazio di archiviazione gratuita e altro ancora) sono tutti ottimi motivi per confermare l’abbonamento anche dopo il primo mese gratuito di test.

Come sarà il Prime Day 2020

Come sempre saranno disponibili offerte di vario tipo, potendo così dar fondo ai propri desideri in due giorni “full time” di sconti che, mai come quest’anno, potrebbero raggiungere percentuali realmente interessanti. Usciamo infatti da una stagione di difficoltà per il mercato intero, il che porterà molti ad investire (sia in quanto a vendite che in quanto ad acquisti) in queste opportunità.

Non solo: di fronte alle incertezze che l’inverno si porterà appresso, per molti sarà proprio il Prime Day l’occasione migliore per gli acquisti e per le vendite. Amazon dimostra di crederci perché è pronta ad investire 85 milioni di euro in nuove attività promozionali “per aiutare le piccole e medie imprese ad aumentare le vendite e raggiungere nuovi clienti“.

Quest’anno Prime Day è l’opportunità perfetta per i clienti Amazon Prime di acquistare tutto ciò che desiderano, in totale comodità da casa propria e, perché no, anche di anticipare gli acquisti di Natale, così da avere ancora più tempo da trascorrere con la propria famiglia e i propri cari durante le festività e il periodo che le precede. Nel corso di questo anno senza precedenti, ci impegniamo a rendere questo Prime Day il migliore di sempre per le piccole e medie imprese e siamo entusiasti che i clienti Amazon Prime di tutto il mondo scoprano nuovi modi per supportare gli imprenditori locali e risparmiare su tutto ciò di cui hanno bisogno e che amano. Mariangela Marseglia, VP e Country Manager di Amazon.it

Opportunità immediate

Amazon ha annunciato inoltre una serie di offerte che fin da oggi sono a disposizione degli utenti Prime, tirando così la volata ai Prime Day di metà ottobre. Per gli abbonati, insomma, le occasioni iniziano subito e sono in gran parte legate alla produzione della stessa Amazon. Qualche esempio:

Amazon Eero , sistema mesh Wifi da 3 dispositivi con un risparmio di ben 111,6 euro

, sistema mesh Wifi da 3 dispositivi con un risparmio di ben 111,6 euro Amazon Music , 4 mesi di abbonamento e 60 milioni di brani per appena 0,99 euro

, 4 mesi di abbonamento e 60 milioni di brani per appena 0,99 euro Kindle Unlimited , 3 mesi ad appena 9,99 euro per letture a volontà fino a fine anno

, 3 mesi ad appena 9,99 euro per letture a volontà fino a fine anno Prime Now : dall’1 al 25 ottobre ogni cliente avrà 5 euro di sconto ogni 5 prodotti acquistati

: dall’1 al 25 ottobre ogni cliente avrà 5 euro di sconto ogni 5 prodotti acquistati Prime Video: una selezione di film in offerta, con acquisto a 4,99 euro e noleggio a 1,99 euro

Interessante inoltre l’iniziativa in aiuto alle piccole e medie imprese che usano Amazon per distribuire i propri prodotti nel mondo:

A partire da oggi e fino al 12 ottobre, i clienti Amazon Prime che spenderanno almeno 10€ su una selezione di prodotti di piccole e medie imprese disponibili su Amazon.it, riceveranno un buono promozionale da 10€ da utilizzare durante Prime Day.

Chi è già abbonato può approfittarne subito. Chi ancora non lo è può abbonarsi immediatamente. Si aprano le danze: la stagione degli sconti sta per arrivare.

