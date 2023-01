L'Amazon Echo Show 2019 crolla ad uno dei prezzi migliori di sempre (-45%!)

Esplorando le migliori offerte di Amazon ci siamo imbattuti in una piccola bomba da non farsi assolutamente sfuggire. Oggi Amazon sta scontando aggressivamente alcuni dei suoi prodotti di punta, incluso l’acclamato Echo Show 8. Normalmente questo hub intelligente integrato con Alexa costa 109,99€, ma oggi può essere tuo a solamente 59,99€. Te lo posso assicurare: è un gadget da non farsi scappare assolutamente, da quando l’ho acquistato personalmente non ne posso fare a meno.

Di costa stiamo parlando? Di un dispositivo intelligente basato su Alexa, l’assistente vocale avanzato di Amazon. A differenza degli altri dispositivi della famiglia Echo – come l’Amazon Echo Dot -, questo prodotto dispone di un piccolo schermo da 8 pollici. Utilissimo per avere accesso a tutte le tue notifiche, al calendario e ai tuoi programmi preferiti su Prime Video, Netflix e via dicendo.

Lo puoi installare sulla scrivania, vicino al tuo computer da lavoro. In questo modo avrai un piccolo maggiordomo intelligente sempre a tua disposizione. Potrai comandare Alexa con la voce, chiedendole di riprodurre la tua musica preferita o avviare una videochiamata con i tuoi amici. Le possibilità sono davvero illimitate. Non bastasse, puoi sfruttare lo schermo dell’Amazon Echo Show 8 per riprodurre le tue foto preferite. Avrai sempre a disposizione una cornice virtuale dove poter esporre i tuoi ricordi più cari: dalle vacanze agli scatti con le persone che ami di più.

L’Echo Show è dotato di altoparlanti stereo che gli garantiscono un’ottima qualità del suono. Non farti ingannare dal suo schermo, ha tutte le caratteristiche eccellenti dei prodotti principali della linea Echo, che sono proprio pensati per garantire la massima qualità nell’ascolto dei tuoi brani preferiti. Come tutti i dispositivi Alexa, anche l’Echo Show 8 è compatibile con tutte le più importanti piattaforme per ascoltare la musica in streaming: da Amazon Music a Spotify, passando per Tidal e Apple Music.

L’offerta di oggi è semplicemente imperdibile: da 109,99 euro, il prezzo dell’Echo Show 8 crolla a 59,99€ uno dei migliori prezzi di sempre. L’offerta è a tempo limitato, ti consiglio di metterlo immediatamente nel carrello in modo da evitare di fartela sfuggire.

Questo articolo contiene link di affiliazione: acquisti o ordini effettuati tramite tali link permetteranno al nostro sito di ricevere una commissione. Le offerte potrebbero subire variazioni di prezzo dopo la pubblicazione.