Amazon Echo Dot (3a gen) scontato del 50%: da non perdere

L’Amazon Echo Dot di terza generazione è nuovamente in offerta su Amazon. Questo speaker intelligente integrato con l’assistente vocale Alexa è un concentrato di tecnologia da avere assolutamente.

Chi ha già un dispositivo della linea Echo in casa sa bene di costa stiamo parlando. Una volta che lo hai provato non si torna più indietro.

Grazie all’Amazon Echo Dot puoi controllare ogni aspetto della domotica con la tua voce. Grazie a questo assistente smart puoi svegliarti ogni giorni con la rassegna stampa dei tuoi quotidiani e giornali radio preferiti. Voglia di ascoltare i tuoi artisti preferiti? Ti basterà dire: “Alexa metti un po’ di musica” ed ecco che l’assistente vocale di Amazon metterà in automatico le tue playlist preferite.

Oggi Amazon propone il suo smart speaker ad un prezzo irrinunciabile. Grazie ad uno sconto del 50% lo paghi appena 24,99€.

Amazon Echo Dot è uno speaker intelligente che si collega alla rete di casa tramite Wi-Fi. È anche possibile collegarlo ai tuoi dispositivi tramite Bluetooth, trasformandolo in una cassa compatta per riprodurre musica dallo smartphone in grande stile.

Nonostante le sue dimensioni compatte, l’Echo Dot offre una qualità audio cristallina, grazie ad un suono avvolgente e sempre impeccabile. Si può anche collegare ad un secondo Echo Dot per ottenere un potente audio stereo.

Alexa è compatibile con tutti i principali servizi per ascoltare musica in streaming: non soltanto Amazon Music, ma anche Spotify, Tidal e Apple Music. Puoi usare Alexa anche per controllare i tuoi dispositivi smart, come il tuo televisore di ultima generazione oppure le tue console di gioco. Non c’è nulla di più soddisfacente di accendere una Xbox Series X e riprodurre un gioco semplicemente utilizzando la propria voce.

Normalmente l’Echo Dot di 3a generazione viene proposto a 49,99€, ma oggi puoi averlo esattamente a metà del suo normale prezzo di listino. Approfitta subito di questo sconto del 50%, l’offerta sarà disponibile solamente per poco tempo.

