L'amatissimo mouse Logitech a 54€ è il regalo perfetto per ogni gamer!

Vuoi anche tu un mouse che ti faccia giocare come un pro-gamer? Allora il Logitech G G502 X ha proprio tutto quello che cerchi. Ma prima di analizzare tutti i dettagli, sarai felice di sapere che il suo prezzo crolla vertiginosamente , passando da 94,99€ ad appena 54,99€!

Tutte le caratteristiche del mouse Logitech

Questo mouse prende la forma di uno dei modelli più amati e la riprogetta con le tecnologie più avanzate per offrire prestazioni al top. Sotto la sua bellissima scocca, questo mouse monta degli switch ibridi ottico-meccanici denominati LIGHTFORCE, che uniscono la velocità e la precisione degli switch ottici con l’affidabilità e la sensazione tattile degli switch meccanici. E al disotto vi è l’ottimo sensore HERO 25K, che assicura una precisione di tracciamento sub-micron e un range di DPI che va da 100 a 25.600.

Una chicca da non sottovalutare è il tasto DPI Shift, riprogettato per essere ancora più ergonomico rispetto al passato. Quest’ultimo ti consentirà di modificare facilmente i livelli di DPI durante il gioco senza interrompere il flusso di azione.

Per concludere, come tralasciare la rotella di scorrimento a doppia modalità? Sarà possibile scegliere tra lo scorrimento rapido e libero per navigare velocemente tra le pagine web o attivare la modalità riga per riga per un controllo preciso durante la navigazione in documenti o fogli di calcolo. Inoltre, la rotella è inclinabile a sinistra e a destra, fornendo due controlli personalizzabili extra, aggiungendo ulteriori opzioni di comando.

Le tue sessioni di gaming non saranno più le stesse grazie al mouse Logitech G G502 X. Portalo a casa per soli 54,99€, grazie allo sconto del -42%!