Lacoste, Levi's e Geographical Norway: ULTIME ORE di SVENDITA su Amazon

L’abbigliamento Lacoste, Levi’s e Geographical Norway è in gran sconto ancora per poco: la festa delle offerte di primavera di Amazon è quasi finita. Per questo motivo, restano solo poche ore per approfittare delle promozioni che ti permetteranno di risparmiare un sacco. Scegli adesso e approfittane al volo.

Lacoste

Pantaloni sportivi da 48€ (fino a -56%).

Maglia a maniche lunghe da 44,80€.

Sneaker da 42,31€ (fino a -60%).

Maglia polo da 58,50€ (fino a -55%).

Maglioncino con zip a 70,99€.

Levi’s

Set 3 paia di calzini da 11,99€.

Maglia a maniche corte da 17,60€.

Maglia polo da 28,09€.

Sneaker Turner 2 da 29,99€.

Jeans 511 Slim da 49,50€.

Geographical Norway

Maglia a maniche corte da 24,90€.

Giacca a vento con cappuccio da 25,41€.

Pile morbido con cerniera zip da 29,99€.

Felpa con cappuccio e tascone da 33,92€.

Giacca in pile con cappuccio a scomparsa da 33,91€.

Approfitta delle promozioni sull’abbigliamento Lacoste, Levi’s e Geographical Norway su Amazon, ma sii veloce: fra poche ore, le offerte di primavera Amazon volgeranno a termine. Sconti super su prodotti di qualità premium!