La tecnologia del futuro ad IFA 2024: ecco i prodotti più interessanti della fiera

Quest’anno IFA compie ben 100 anni e noi, come ogni anno a settembre, siamo volati a Berlino per scovare le tecnologie più innovative dell’anno. Per chi non conoscesse IFA, si tratta della fiera di tecnologia più importante d’Europa, durante la quale la quasi totalità dei produttori tech mostrano ai giornalisti e al pubblico le ultime tecnologie sviluppate.

IFA 2024: i prodotti più interessanti visti in fiera

Per questa edizione 2024, le novità interessanti sono davvero molte. Abbiamo provato a riassumere la fiera in breve, selezionando i prodotti che più ci hanno convinto nel corso della kermesse berlinese. Tra smartphone innovativi, tecnologie di ricarica estreme e laptop all’avanguardia, ce n’è davvero per tutti i gusti.

HONOR Magic V3: lo smartphone pieghevole più sottile al mondo

IFA 2024 parte in quarta, con un evento internazionale pre-fiera tenuto da HONOR, per la presentazione del nuovo Magic V3. Si tratta del pieghevole più sottile al mondo, con uno spessore di appena 4.3mm da aperto e soli 9.2mm da chiuso. Quest’ultimo valore fa sì che – da chiuso – il nuovo foldable HONOR sembri uno smartphone classico, merito anche del peso di soli 226g.

Una volta aperto, Magic V3 rivela un display OLED da 7.9″ con refresh rate a 120Hz. Un dispositivo così avanzato garantisce una versatilità senza precedenti, sia in termini di produttività che sul piano dell’intrattenimento.

Abbiamo avuto modo di provare in modo approfondito il nuovo HONOR Magic V3 e vi invitiamo a leggere le nostre prime impressioni a riguardo.

DJI Neo: mini drone facilizzimo da usare a molto economico (199€)

La regina dei droni e tornata! Quando si parla di tecnologie avanzate, DJI non può non essere in lista con uno dei suoi droni e anche ad IFA 2024 il brand annuncia un nuovo gioiellino tech, ovvero DJI Neo. Questa volta non siamo di fronte ad un drone professionale con funzioni avanzate e qualità di ripresa estreme, bensì ad un quadcottero talmente compatto da stare nel palmo di una mano e abbastanza leggero – appena 135g – da non richiedere alcuna certificazione o patentino per essere sollevato in volo.

DJI Neo è chiaramente il drone perfetto da portare in vacanza, merito delle dimensioni contenute e della sua estrema facilità d’uso. Lo si può pilotare con lo smartphone o tramite l’apposito controller DJI, ma è anche possibile utilizzarlo in modalità completamente automatica, selezionando una delle funzioni preimpostate e lasciando che il drone esegua i movimenti in totale autonomia. In questo articolo abbiamo approfondito tutte le specifiche tecniche e funzioni del nuovo DJI Neo.

TCL Nextpaper: smartphone con display effetto carta

Molti produttori nel passato hanno provato a produrre smartphone con display e-ink, ma con poco o moderato successo. La serie TCL Nextpaper, presentata al CES e mostrata di nuovo ad IFA, prova a proporre una soluzione ibrida tra display classico e schermo effetto carta.

I nuovi Nextpaper montano un display opaco che, attivando l’apposita funzione, simula la carta stampata e fornisce un’esperienza simile ad un e-book reader. Si trata di una trovata piuttosto intelligente, adatta a chi ama leggere ma non vuole portarsi sempre dietro un lettore di e-book.

Segway-Ninebot ZT3 Pro: monopattino off-road estremo

I monopattini elettrici si sono evoluti tanto nel corso degli ultimi anni e Segway (con Ninebot) è sempre stata in prima fila in termini di nuove tecnologie e sperimentazioni. Il brand ci dimostra ancora una volta la sua audacia, mostrando a Berlino il nuovo ZT3 Pro, un monopattino enorme e ben corazzato, poiché pensato per l’utilizzo off-road.

Peumatili tubeless da 11 pollici, forcella ammortizzata e freni potenziati sono solo alcuni dei punti di forza del nuovo mega monopattino Segway.

Lenovo Auto Twist AI: laptop motorizzato e comandabile con la voce

Durante la presentazione dei laptop con i nuovi processori Intel, Lenovo ha tirato fuori dal cassetto un prodotto estremamente interessante. Si tratta del modello Auto Twist AI, che al momento è poco più che un prototipo ma che ha lasciato i giornalisti a bocca aperta. Il PC è dotato di una cerniera motorizzata, che permette allo schermo di chiudersi, aprirsi e ruotare su sé stesso in autonomia.

Il sistema di apertura e rotazione può essere controllato impartendo dei comandi vocali ed è possibile anche attivare la modalità follow, che permette al PC di tracciare e seguire i movimenti dell’utente tramite la webcam.

HONOR MagicBook Art 14: sottilissimo, leggerissimo e con webcam a scomparsa

Come se non bastasse il nuovo Magic V3, HONOR presenta ad IFA anche il MagicBook ART 14, dotato dei nuovi processori Intel Core Ultra e integrato con l’AI Copilot.

Il nuovo laptop pesa appena 1Kg ed è spesso appena 1 centimetro. Inoltre, il design estremo è enfatizzato anche dall’innovatimo sistema a scomparsa della webcam frontale, che può essere installata sulla parte superiore del display tramite una serie di connettori magnetici. Quando non serve, la webcam viene posizionata in un pratico alloggiamento laterale, garantendo la massima privacy e un’ottima praticità d’uso.

SBS Extra Slim GaN Charger: caricatore

Percorrendo l’enorme stand SBS ad IFA 2024, abbiamo scovato diverse novità interessanti nel campo degli accessori per smartphone. Abbiamo visto power bank super sottili e prestanti, cover estremamente resistenti e nuove tecnologie di ricarica. In particolare, ci hanno stupito molto i caricatori da muro della serie Extra Slim GaN Charger.

Si tratta di 2 alimentatori estremamente leggeri e spessi appena 1cm, tanto da sembrare finti al tatto, che nascondono una potenza inaspettata. Il più compatto ha un output fino a 30W, mentra la versione “grande” è da 70W con doppia porta di ricarica ed è adatto anche a ricaricare laptop di ultima generazione. Alimentatori così sottili e leggeri sono perfetti da portare in viaggio, specialmente se si ha poco spazio nello zaino ma non si vuole rinunciare ad una ricarica rapida ed affidabile.

Narwal Freo Z Ultra: robot aspirapolvere avanzato con AI

Il nuovo robot Narwal Freo Z Ultra è un concentrato di tecnologia ed evolve quanto visto sui precedenti modelli del brand. È dotato di un sistema di evitamento degli ostacoli chiamato TwinAI Dodge, che sfrutta due telecamere RGB con angoli di visione ultra ampi di 136 gradi per evitare di finire contro mobili, animali e persone.

Inoltre, la tecnologia Proactive AI DirtSense 2.0 permette al Freo Z Ultra di riconoscere il tipo di sporco che si trova d’avanti, distinguendo tra macchie umide o sporco secco ed applicando la strategia di pulizia più adatta. Il robot può anche lavare e asciugare i pavimenti, grazie al panno integrato e all’acqua che raggiunge temperature elevate, per una pulizia perfetta anche delle macchie più ostinate.

Il nuovo robot Narwal è dotato anche di una spazzola laterale EdgeSwing per la pulizia del bordi, una tecnologia che porta il lavaggio di casa ad un livello ancora più avanzato.