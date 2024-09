DJI Neo: ecco il drone ultra leggero ed economico che sfrutta l'AI

DJI ha annunciato il suo drone più leggero e compatto: si tratta di DJI Neo, dal peso di appena 135 grammi e grande quanto il palmo di una mano, che verrà presentato in occasione dell’IFA – una tra le più grandi fiere di tecnologia al mondo – in programma dal 6 al 10 settembre 2024. Il nuovo DJI Neo potrà essere completamente controllato senza radiocomando e vanta qualità video 4K ultra stabilizzati, con un tempo di volo fino a 18 minuti.

Semplice da utilizzare, anche senza esperienza

Pensato principalmente per la registrazione di vlog, DJI Neo è un piccolo gioiello di tecnologia che sfrutta algoritmi di Intelligenza Artificiale creati per seguire il soggetto all’interno dell’inquadratura. Questa funzionalità di tracciamento dei soggetti, chiamata QuickShots, dispone di sei modalità di ripresa intelligenti: dronie (all’indietro e verso l’alto), cerchio (ruota attorno al soggetto), spotlight (sale con fotocamera rivolta in basso), spirale (ascende in spirali) e boomerang (si sposta seguendo un percorso ovale, salendo mentre si allontana e discendendo mentre torna indietro.

Oltre ad essere ultra leggero, DJI Neo appare anche semplice da utilizzare: basta, infatti, premere l’apposito pulsante per selezionare la modalità di ripresa desiderata e sarà il drone a fare tutto in automatico, anche senza bisogno di un radiocomando. Infatti, dopo aver fatto il suo “lavoro", tornerà direttamente sul palmo della mano dell’utente. Potrebbe rivelarsi dunque un prodotto interessante anche per chi non ha particolare esperienza in questo campo.

Pur essendo stato progettato per essere utilizzato senza un radiocomando aggiuntivo, è sempre possibile associarlo all’app DJI Fly, che sfrutta una connessione Wi-Fi per voli fino a ben 50 metri di distanza e consente di impostare angolo e distanza di tracciamento. Se utilizzato in combinazione con DJI RC-N3, DJI Neo è in grado di raggiungere una distanza massima di trasmissione video di 10 chilometri e offre la possibilità di utilizzare la fotocamera in modo flessibile. È compatibile anche con radiocomando DJI RC-N2.

Per chi cerca un’esperienza immersiva e coinvolgente, DJI Neo può essere abbinato a DJI Goggles 3, FPV Remote Controller 3 e RC Motion 3: con quest’ultimo, il drone è in grado di eseguire facilmente acrobazie con la sola pressione di un tasto, ma anche voli al chiuso e può essere manovrato in spazi stretti, grazie ai paraeliche integrali.

Immagini

Fino a 40 minuti di registrazione in 4K

Tra le funzionalità più interessanti, ci sono il supporto a Ritorno automatico (RTH) e il sistema di posizionamento visivo a infrarossi e monoculare, che permette al drone di stazionare in volo e mantenere la stabilità anche in condizioni di vento (fino a livello 4). In combinazione con la stabilizzazione RockSteady o HorizonBalancing, l’effetto mosso complessivo dell’immagine registrata si riduce significativamente, regalando riprese stabili e fluide.

Dando uno sguardo alle prestazioni, DJI Neo vanta memoria interna da ben 22 GB, per salvare fino a 40 minuti di video in formato 4K/30 fps oppure fino a 55 minuti riducendo la qualità a 1080p/60 fps. Nessun cavo richiesto per trasferire le registrazioni: basta una connessione Wi-Fi e l’app DJI Fly, per post-produzioni immediate. Anche l’audio può essere registrato collegando DJI Neo a uno smartphone, oppure collegando il microfono DJI 2 tramite connessione Bluetooth.

Non è necessario nemmeno dotarsi di un particolare caricabatterie: basta collegare il drone direttamente a una fonte di alimentazione (corrente oppure powerbank) tramite un cavo dati USB type-C. Inoltre, grazie all’hub di ricarica a due vie, è possibile ricaricare tre batterie contemporaneamente. Ma il prezzo?

Prezzo e dove acquistare DJI Neo

DJI Neo è già disponibile per l’acquisto a partire da oggi, sia sullo store online che tramite Amazon. Il prezzo è di 199 euro per la versione standard (solo drone, cavo, batteria, eliche e protezione) e di 349 euro per la versione combo, che aggiunge il radiocomando DJI RC-N3 con relativo cavo, hub di ricarica a due vie e paraeliche.