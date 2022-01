La storia dell'impiegato scolastico che ha rubato migliaia di iPod

Anche se è il 2022, l'iPod Touch di Apple è al centro di un elaborato giro di furti che ora ha portato tre persone a venir denunciate. Il Dipartimento di Giustizia degli Stati Uniti ha annunciato in un comunicato stampa di aver condannato tre persone al carcere per il loro ruolo nel furto e nella rivendita di iPod per un valore di oltre 1 milione di dollari.

iPod rubati per un milione di dollari

Kristy Stock, un'ex dipendente del Central Consolidated School District nel New Mexico, è stata condannata a 18 mesi di prigione federale a causa del suo ruolo in questo schema. Stock è stata accusata di trasporto interstatale di beni rubati e frode fiscale.

Nel suo ruolo nel distretto scolastico, era responsabile della “supervisione di un programma per fornire iPod Apple ai bambini delle scuole con l'intento di avvantaggiare i bambini nativi americani che vivevano nelle riserve tribali nel New Mexico“. Ha ora ammesso di aver rubato oltre 3.000 iPod acquistati dal distretto e di averli rivenduti per “beneficio personale” tra il 2013 e il 2018.

Secondo il comunicato stampa del Dipartimento di Giustizia, Stock ha utilizzato il denaro della sovvenzione federale per effettuare acquisti all'ingrosso di iPod per conto del distretto scolastico, “che vanno da 100 a 250 unità per ordine, due o tre volte all'anno”.

Ha poi ammesso di aver ricevuto oltre $ 800.000 di proventi illegali dalla vendita di questi iPod, che valevano più di $ 1 milione. E, naturalmente, ha anche presentato false dichiarazioni dei redditi per evitare di pagare l'imposta sul reddito sugli utili.

Come parte del programma, infine, la criminale avrebbe venduto gli iPod a Saurabh Chawla, che ha descritto come una “buona amica“. Chawla li avrebbe quindi elencati per la vendita su eBay “con un notevole aumento“.

È interessante notare che Chawla non ha utilizzato il proprio account eBay per le vendite perché era stato “sospeso per problemi di sicurezza”. Invece, ha utilizzato gli account eBay e PayPal di James Bender, che ha accettato di essere coinvolto.

Secondo l'annuncio di questa settimana del Dipartimento di Giustizia, Stock è stata condannata a 18 mesi di prigione federale, seguiti da tre anni di libertà vigilata. Saurabh Chawla è stato condannato a 66 mesi di prigione federale. Infine, James Bender è stato condannato a un anno e un giorno in una prigione federale.

Il comunicato stampa non specifica quali iPod siano stati rubati nell'ambito di questo schema, ma dato che i furti sono avvenuti tra il 2013 e il 2018, si trattava probabilmente di unità iPod touch.