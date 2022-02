La serie TV di Halo esce anche in Italia: ecco la data di uscita

Ci sono buone notizie per gli appassionati che aspettavano un adattamento italiano della serie TV di Halo: Sky ha confermato infatti che lo show di Paramount ispirato all'omonimo videogioco esclusivo Xbox farà parte del suo palinsesto di marzo 2022, permettendo di godere della serie praticamente quasi in contemporanea con gli Stati Uniti. Si ipotizzava già che sarebbe stata Sky ad occuparsi della distribuzione italiana, ma la buona notizia è che non bisognerà attendere l'autunno come inizialmente previsto.

Quando esce la serie TV di Halo in Italia su Sky?

Bene, la data indicata dalla nota emittente è quella del 28 marzo 2022: a soli 4 giorni dalla release statunitense prevista su Paramount+, un servizio in streaming ancora non disponibile nel nostro paese e che dovrebbe arrivare entro la fine dell'anno. Probabilmente proprio durante la stagione autunnale.

Insomma, i timori dei fan di Halo e dei videogiochi sono stati spazzati via e potremo goderci la serie TV nella nostra lingua praticamente in contemporanea. Ricordiamo che lo show, seppur ispirato agli sparatutto del franchise, avrà un proprio canone noto come Silver Timeline, allo scopo di non interferire con gli eventi che avvengono in altri media, a cominciare proprio dai videogiochi.

“Halo seguirà un epico conflitto del 26° secolo tra l'umanità e una minaccia aliena nota come Covenant. Tra azione, avventura e un'immaginifica visione del futuro si intrecceranno varie storie personali.”

Recita così la sinossi ufficiale della produzione. Master Chief verrà interpretato da Pablo Schreiber e, durante la serie TV, saremo in grado di vederne il suo volto per la prima volta in 20 anni. Natascha McElhone sarà la dott.ssa Catherine Elizabeth Halsey, mentre l'IA Cortana verrà doppiata da Jen Taylor.

Con una sceneggiatura scritta da Kyle Killen e Steven Kane, Paramount ha già annunciato di aver rinnovato lo show per una seconda stagione, a dimostrazione di credere molto nel progetto.