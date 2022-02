Halo, finalmente vedremo il volto di Master Chief!

Il debutto della serie TV di Halo è ormai imminente: a partire dal 24 marzo verrà trasmessa negli Stati Uniti su Paramount+, mentre noi in Italia dovremo aspettare il prossimo autunno. Oltre alla tanta curiosità di vedere la nota saga di sparatutto Xbox trasposta sul piccolo schermo, lo show romperà subito gli indugi su quello che è uno dei segreti mai svelati nella storia del franchise: il volto di Master Chief.

Halo, sì nella serie TV scopriremo finalmente il volto di Master Chief

A darne conferma è stata Kiki Wolfkill, boss della divisione che si occupa della trasposizione del marchio di Halo su differenti media:

“Abbiamo deciso di raccontare una storia del personaggio e una storia personale. E una volta che siamo davvero entrati in quella storia, è diventato chiaro che avevi bisogno di vedere la persona nell'armatura e sotto l'elmo. Quindi sì, vedrete il volto di Master Chief. Per alcune persone è il culmine di un lavoro durato 20 anni, per altre è qualcosa che sembra molto difficile da immaginare. Rispettiamo assolutamente entrambe le visioni, ma per la natura di questa storia è sembrato davvero importante connettersi con Master Chief in quel senso“.

Nel corso di 20 anni di storia, infatti, il volto dello storico protagonista non è mai stato mostrato in nessun videogioco della saga. Solo il finale leggendario di Halo 4 si è spinto molto vicino, mostrandone la sagoma e qualche piccolo dettaglio.

Ricordiamo in ogni caso che la serie TV avrà un suo canone separato da quello dei giochi, noto come “Silver Timeline“: tutto ciò che accadrà nello show non avrà dunque un impatto sull'universo della serie riguardante altri media.

Nel frattempo, Paramount sembra avere molta fiducia nella serie, tanto da aver annunciato già la produzione della seconda stagione: dopo il successo di Halo Infinite, pare sia pronta una nuova giovinezza per un franchise che ha fatto la storia dei videogiochi.