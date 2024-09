La schiscetta elettrica che scalda il cibo: genialata in sconto su Amazon

Adesso che lentamente stiamo rientrando tutti in ufficio, e con la stagione fredda alle porte, riprende il rito del pranzo preparato a casa, magari portato all’interno di una pratica “schiscetta” per poterlo consumare velocemente e, purtroppo, freddo. Problema che risolverai facilmente con questo scaldavivande elettrico, un’autentica genialata adatta a diverse situazioni che puoi acquistare in sconto a soli 28,49 euro su Amazon.

Scaldavivande elettrico: la schiscetta più tecnologica che c’è

Con una potenza da 80W questo speciale scaldavivande elettrico è capace di riscaldare i tuoi piatti in soli 30 minuti: puoi sfruttare una doppia alimentazione utile a seconda della tua situazione (2V/24V per l’auto e 220V per la casa o l’ufficio) in modo che tu possa utilizzarlo ovunque ti trovi.

La schiscetta è realizzata con materiali di alta qualità per garantirti igiene e sicurezza, senza rinunciare allo spazio con una grande capacità di circa 1 litro e mezzo. Puoi inoltre contare su uno scomparto separato per frutta o snack, così avrai tutto a portata di mano per un pranzo completo e soddisfacente.

Il vassoio in acciaio inox è rimovibile e facilmente lavabile, anche in lavastoviglie: pulirla è dunque semplicissima, così che sia pronta per l’uso successivo.

La soluzione perfetta per avere un pasto caldo e gustoso ovunque ti trovi: in ufficio, in giro per lavoro in macchina o in camion. Approfitta dello sconto Amazon e acquista il tuo scaldavivande a soli 28,49 euro.