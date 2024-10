La regina è in sconto: Philips Airfryer 3000 sotto gli 80€ è un regalo

Se c’è una friggitrice ad aria che merita di stare nella tua cucina, quella è la Philips Airfryer 3000. Praticamente la regina del mercato e la più desiderata in assoluto. Con lei dalla tua parte cucini dai contorni ai dolci senza mai dubitare della sua potenza e della facilità di utilizzo. Questo modello con cestello da 4,1L è tra i più comodi in assoluto. Puoi acquistarlo a soli 79,99€ su Amazon con uno sconto del 33%, non te la fare scappare perché è praticamente regalata.

Philips Airfryer 3000, perché scegliere questa friggitrice ad aria?

È la prima nella lista delle best seller di Amazon e chiunque l’abbia provata te la consiglia a pieni voti. Con la Philips Airfryer 3000 non è questione di brand o di nomea ma bensì della sua affidabilità: ci cucini dentro di tutto e non solo accorcia i tempi rispetto al forno tradizionale ma riduce anche l’utilizzo di condimento rendendo la tua cucina saporita ma sana!

Con un design che rimane compatto, non è ingombrante. Il cestello dalla forma squadrata sfrutta al meglio gli spazi per poter posizionare dentro quanti più alimenti è possibile. Ha una capienza di 4,1L che è adatta per una famiglia di quattro persone circa ed ha il sistema estraibile per poter svuotare il cestello confortevolmente e con poco sforzo.

Scegli uno dei programmi prestabili con il display touch o creane uno tutto tuo personalizzando timer e temperatura che arriva ai 200° massimo. La tecnologia RapidAir circonda il tuo cibo e lo rende croccante, cotto uniformemente e non lo secca.

Una volta che hai terminato puoi infilare i pezzi estraibili direttamente in lavastoviglie e rendere anche la pulizia un gioco da ragazzi.

A soli 79,99€ su Amazon, la Philips Airfryer 3000 è la friggitrice ad aria da acquistare con un solo click. Non perdere questo sconto pari al 33% che fa crollare il prezzo ma anzi, aggiungila ora al carrello.

