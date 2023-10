La PS5 Slim non ti piace? Acquista il modello attuale a soli 415 euro su eBay

La presentazione della nuova PS5, che seppur ne abbia le sembianze non è definita come una Slim, ha diviso gli appassionati: tra chi ha apprezzato la scelta e non vede l’ora che sia disponibile sul mercato a partire da novembre e chi invece preferisce ancora il modello attuale.

Se sei tra questi e stavi comunque aspettando la presentazione del nuovo modello prima di decidere sappi che puoi acquistarlo oggi su eBay a soli 415 euro invece di 549. Tutto quello che devi fare è inserire il codice “PASSIONI23” prima del pagamento.

PS5 a 415 euro: l’occasione da non perdere

Si tratta di un’occasione molto interessante sia per il prezzo alla quale la PS5 Standard è proposta, sia per il semplice fatto che non appena la nuova Slim sarà sul mercato le vecchie scorte andranno ad esaurimento fino a sparire del tutto.

In soldino, la PS5 come la conosci oggi cesserà di esistere: quindi, se preferisci questa versione, ti consigliamo di approfittarne prima che le ultime scorte vadano a ruba, specie a questo incredibile prezzo.

Del resto, le uniche differenze sono a livello di design: le caratteristiche hardware restano le stesse, fatta eccezione per l’unità SSD interna che nella nuova PS5 sarà di 1TB invece di 825. Per qualsiasi altra cosa le due console saranno, prestazioni parlando, perfettamente identiche.

La PlayStation 5 offerta su eBay è la Standard Edition dotata di lettore disco, controller DualSense e tutto il necessario per iniziare a giocare. Inserisci il codice sconto “PASSIONI23” è portatela a casa a soli 415 euro contro i 549 di listino. Un vero affare da non perdere.

