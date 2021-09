La produzione globale di smartphone sta diminuendo nel secondo trimestre del 2021; di fatto, anche Samsung e Apple stanno assistendo ad un forte calo.

La produzione di smartphone sta subendo un calo nel 2021

La produzione di dispositivi è stata gravemente compromessa a causa della carenza globale di chip e dei crescenti casi di COVID-19 in alcune regioni dell'Asia; questo è quanto rivelato da un nuovo rapporto proveniente da TrendMicro.

Il rapporto aggiunge che nel secondo trimestre di quest'anno, la realizzazione di device mobili ha totalizzato 307 milioni di unità, con un calo significativo dell'11% rispetto al primo trimestre dell'anno corrente. Tuttavia, rispetto al secondo trimestre del 2020, i numeri rappresentano un aumento del 10%.

Samsung, che da anni domina il mercato degli smartphone, è stato il più grande produttore di terminali nel secondo trimestre dell'anno, realizzando 58,5 milioni di unità. Rispetto ai dati emersi nel primo trimestre del 2020, si tratta di un massiccio calo del 23,5%. L'OEM sudcoreano dispone di impianti di produzione in India e Vietnam che sono stati duramente colpiti dall'epidemia di CoVid-19. Il colosso sudcoreano ha dovuto sospendere temporaneamente la produzione in alcune fabbriche locali o ridimensionare le aspettative.

Per quanto riguarda Apple, la produzione dell'iPhone è diminuita nel secondo trimestre dell'anno, ma è normale dato che la società è entrata in una fase di transizione visto l'arrivo dei nuovi terminali. Fra pochissimi giorni il colosso con sede a Cupertino svelerà la nuova gamma di melafonini.

Venendo ai dati nel concreto, la produzione di iPhone è scesa del 22% trimestre su trimestre a 42 milioni di unità. Se si classificano le aziende in base a tali valori, la compagnia di Tim Cook è scesa in quarta posizione, ma tornerà in auge nel terzo e nel quarto trimestre.

Con Samsung che ottiene il podio e Apple al quarto posto, i costruttori di telefoni cinesi OPPO e Xiaomi si sono assicurati la seconda e la terza posizione in base alle unità di device prodotte nel secondo trimestre del 2021. Entrambe hanno prodotto 49,5 milioni di unità ciascuna e il conteggio include anche i loro sub brand.

