È ufficiale, Overwatch 2 sarà utilizzato per la Overwatch World League 2022, la prossima stagione del campionato mondiale di Blizzard. La conferma arriva proprio dalla software house, che annuncia l'inizio della World League ad aprile e il conseguente debutto di una versione provvisoria del nuovo OW 2.

Jon Spector, vice presidente della OWL, ha pubblicato un tweet dichiarando:

“Ho visto molte speculazioni riguardo l'inizio della OWL nel 2022. Possiamo confermare che il nostro piano è di iniziare la stagione ad aprile 2022. Condivideremo presto maggiori dettagli sulla costruzione del roster per il 2022 e ulteriorio notizie generali sulla nuova stagione.”

Spector continua effettuando il retweet di un post che conferma l'utilizzo di Overwatch 2 per la OWL 2022. Il nuovo capitolo del noto eSport si mostrerà per la prima volta proprio ad aprile, sarà parte integrante della lega competitiva sebbene in una versione ancora non definitiva.

La notizia che OW 2 sarà utilizzato per la World League 2022, la massima serie competitiva di Blizzard, presuppone che il nuovo gioco si trovi già in una fase di sviluppo avanzata e che – in termini di meccaniche di gioco e mappe – resti piuttosto simile al primo capitolo.

Videogames