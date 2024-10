La Nutella vegana sbarca anche su Amazon, finalmente: consegna rapida

Arriva anche su Amazon anche la Nutella vegana: finalmente puoi acquistarla con un click e riceverla a casa in modo rapido e gratuito, grazie ai servizi Prime. Completando adesso l’ordine, la prendi a 4,49€, ma devi fare in fretta: non sappiamo quanto potrà durare.

La crema spalmabile alle nocciole più famosa al mondo, quella che ti mancava così tanto quando hai smesso di consumare il latte e i suoi derivati, finalmente torna anche nel tuo cucchiaino.

Chi l’ha assaggiata, come la sottoscritta, può confermare che il sapore è incredibilmente simile e quello della crema classica. L’unica differenza è che può essere consumata senza remore da vegani e intolleranti al lattosio (attenzione: non è un prodotto adatto a chi è allergico al lattosio, come specificato in etichetta) perché è un prodotto 100% plant based. Infatti, è realizzato utilizzando esclusivamente ingredienti di origine vegetale.

Dopo una scarsissima disponibilità nei supermercati, adesso finalmente inizia a essere più semplice reperire l’iconica crema spalmabile. Addirittura, la Nutella vegana è sbarcata anche su Amazon ed è semplice ordinarla con spedizioni veloci e gratuite, grazie ai servizi Prime. Completa ora l’ordine per prendere la confezione da 350 grammi a 4,49€ e goditi un cucchiaino di bontà – o anche di più – senza latte!