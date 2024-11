La nuova serie Redmi Note 14 debutterà in tutto il mondo a dicembre

La serie Redmi Note 14 è pronta a debuttare in tutto il mondo: il 9 dicembre i nuovi dispositivi di fascia media di Redmi, brand indipendente di Xiaomi, saranno lanciati sul mercato globale, Europa inclusa. Lo svela Xiaomi India, attraverso un post sulla piattaforma X.

Ci saranno le versioni 4G e 5G?

Il lancio in Cina risale allo scorso 26 settembre, quasi due mesi esatti fa. Tre i modelli, probabilmente gli stessi che verranno rilasciati globalmente: Xiaomi Redmi Note 14, Redmi Note 14 Pro e Redmi Note 14 Pro+. È possibile, tuttavia, che verranno aggiunte anche delle varianti 4G e 5G, vendute separatamente.

Non solo per una questione di connettività: l’anno scorso, infatti, la differenza tra i vari modelli Redmi Note 13 4G o 5G non si limitava alla sola rete, bensì si estendeva anche a differenze estetiche molto più marcate a livello di design.

Sotto la scocca dei nuovi modelli Redmi Note di quest’anno troviamo chip tutti diversi. Redmi Note 14 e Redmi Note 14 Pro utilizzeranno, rispettivamente, MediaTek Dimensity 7025 Ultra e Dimensity 7300 Ultra, quest’ultimo dalle prestazioni migliori rispetto al resto dei dispositivi di fascia media.

Redmi Note 14 Pro+, d’altro canto, sarà alimentato da un processore Snapdragon 7s Gen 3 da 4nm. Non è certo, ma è decisamente probabile, che anche i modelli globali manterranno le medesime specifiche. A queste si aggiungono display OLED Full HD+, doppia fotocamera posteriore con sensore principale da 50 MP e batteria da 5110 mAh.

Maggiori dettagli verranno comunicati ufficialmente dall’azienda nelle prossime settimane.