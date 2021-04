Secondo una fuga di notizie su Weibo, il colosso di Cupertino si sta preparando a lanciare una nuova terza generazione di Apple Pencil. Probabilmente la vedremo all’interno del suo evento “Spring Loaded” di aprile. L’account Weibo, UnclePan, è stato piuttosto accurato in passato.

Apple Pencil 3: cosa cambierà?

La Apple Pencil di terza generazione è stata presumibilmente rivelata in una foto condivisa su Twitter il mese scorso. Tuttavia, l’accessorio era difficile da distinguere dalla generazione precedente; l’unica differenza risiedeva nell’involucro che sembra utilizzare una finitura lucida piuttosto che una opaca.

L’attuale line-up di Apple Pencil è stata aggiornata l’ultima volta nel 2018, insieme all’iPad Pro 2018. Ad oggi, la compagnia americana vende ancora Apple Pencil di prima e seconda generazione. Questo perché, alcuni iPad (come l’iPad da 9,7 pollici e l’iPad mini) non sono compatibili con la matita di seconda generazione.

I dettagli sono scarsi, ma è possibile che la nuova stilo includa alcuni dei sensori che funzioneranno solo con i display del prossimo iPad Pro 2021; forse sarà capace di abiliare nuove funzionalità o disporrà di una maggiore precisione per il disegno/scrittura. Una delle nuove funzionalità chiave previste per il prossimo iPad Pro da 12,9 pollici è lo schermo mini-LED, che offre livelli di luminosità e contrasto aumentati.

La nuova gamma di iPad Pro presenterà l’ultimo SoC A14X di Apple, portando le prestazioni di iPad Pro in linea con ciò che abbiamo visto nella gamma M1 Mac. Bloomberg ha affermato che il dispositivo presenterà per la prima volta anche una porta Thunderbolt, che consentirà ad un universo più ampio di accessori compatibili di collegarsi alla porta USB-C.

Lo stesso post di Weibo di UnclePan afferma che anche gli AirPods 3 sono imminenti. Sebbene abbiamo visto una moltitudine di fughe di notizie sul nuovo modello di ingresso AirPods, le fonti sono contrastanti sul fatto che siano effettivamente pronte per la spedizione. Ad esempio, il rispettato analista Ming-Chi Kuo ha affermato che le cuffie di terza generazione non saranno pronte per la produzione di massa fino al terzo trimestre.

