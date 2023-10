La Mini Chiavetta USB di Sandisk da 128GB a un PREZZO STREPITOSO (12€)

SanDisk 128GB Ultra Fit è una piccola ma potente unità flash USB 3.1, progettata per chiunque abbia bisogno di spazio di archiviazione extra in modo rapido e affidabile. Questa chiavetta è davvero compatta e può essere collegata a un laptop, PC desktop, console di gioco, autoradio e molti altri dispositivi, creando una soluzione rapida e semplice per l’espansione dello spazio di archiviazione.

Con una capacità di 128GB, avrai spazio sufficiente per archiviare una vasta gamma di dati, tra cui foto, video, documenti e molto altro. La sua velocità di lettura fino a 400 MB/s significa che potrai trasferire i tuoi file in modo veloce e senza problemi. Inoltre, la velocità di scrittura è fino a 15 volte superiore rispetto alle unità USB 2.0 standard, il che significa che potrai salvare i tuoi dati molto più rapidamente.

Questa chiavetta è incredibilmente efficiente, tanto che ti permetterà di trasferire un intero film su di essa in meno di 30 secondi. E non dovrai preoccuparti della sicurezza dei tuoi file, poiché è dotata del software SanDisk SecureAccess, che ti consente di proteggere la riservatezza dei tuoi dati personali.

Nonostante le sue prestazioni eccezionali, questa chiavetta USB è incredibilmente compatta, il che la rende facile da trasportare ovunque tu vada. Inoltre, è compatibile con una vasta gamma di dispositivi, il che la rende versatile e adatta a molteplici utilizzi. Se stai cercando un modo rapido ed efficiente per espandere il tuo spazio di archiviazione, SanDisk 128GB Ultra Fit è un’opzione eccellente a un prezzo davvero vantaggioso.

Non perdere l’occasione di fare tua questa chiavetta SanDisk 128GB Ultra Fit a soli 12,80€ invece di 16,99€!