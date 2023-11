La MicroSD da 256GB di Fortnite per Nintendo Switch CROLLA del 28%!

Nel caso fossi alla ricerca di una MicroSD per la tua Nintendo Switch e ti chiedessi qual sia la migliore soluzione, eccola qui! Realizzata in collaborazione con Nintendo stessa, questa MicroSD di Fortnite non è solo bella da vedere. Quest’ultima gode di tutte le tecnologie per far sì che sia velocissima. Grazie all’offerta Amazon potrai fare tua questa MicroSD da 256GB a soli 33,99€ invece di 47,00€!

La MicroSD perfetta per Nintendo Switch

La scheda microSD SanDisk per Nintendo Switch rappresenta un’aggiunta indispensabile per i giocatori che vogliono ampliare lo spazio di archiviazione della propria console senza compromettere le prestazioni di gioco. Con una capacità di 256 GB, questa scheda microSD offre un’abbondanza di spazio per immagazzinare una vasta collezione di videogiochi, inclusi i titoli più recenti e impegnativi. Ciò consente ai giocatori di godere di un’esperienza di gioco senza interruzioni dovute alla mancanza di spazio di archiviazione. Inoltre, la velocità di trasferimento massima di 100 MB/s assicura tempi di caricamento rapidissimi, senza compromettere minimamente la qualità dei videogiochi. La compatibilità della scheda microSD SanDisk con la modalità dock di Nintendo Switch aggiunge un ulteriore livello di versatilità dato che potrai utilizzare la scheda anche per giocare su un televisore. Realizzata in collaborazione con Nintendo, questa scheda microSD SanDisk è un prodotto di alta qualità che offre prestazioni eccezionali e una notevole capacità di archiviazione. Si tratta dell’accessorio ideale per i giocatori che desiderano sfruttare al massimo le potenzialità della propria Nintendo Switch, e non si limita solo a essere funzionale, ma è anche esteticamente davvero riuscita.

Fai tua la MicroSD da 256GB di Fortnite per Nintendo Switch a soli 33,99€ invece di 47,00€!

Questo articolo contiene link di affiliazione: acquisti o ordini effettuati tramite tali link permetteranno al nostro sito di ricevere una commissione. Le offerte potrebbero subire variazioni di prezzo dopo la pubblicazione.