La MACCHINA per il CAFFÈ vintage che prepara anche il cappuccino è in sconto al -33%!

Il tuo angolo bar in cucina non è ancora completo di macchina per il caffè? Con Cecotec Express Power Espresso 20 avrai un vero e proprio bar in miniatura dato che potrai preparare due espressi alla volta e anche il tanto amato cappuccino! Il tutto per un prezzo di appena 75,90€ al posto degli originari 112,99€.

Tutte le caratteristiche della macchina da caffè

La prima cosa che colpisce è scuramente il suo aspetto vintage: linee morbide e finiture in acciaio inox fanno di questa macchina da caffè Cecotec un pezzo da esposizione in qualsiasi cucina. E quando si tratta di prestazioni, non delude assolutamente. Grazie al suo motore di alta qualità che raggiunge i 20 bar di pressione, garantisce un’espresso sempre cremoso e aromatico. Il sistema di riscaldamento Thermoblock assicura, poi, che l’acqua sia pronta in un istante, mentre il manometro PressurePro ti offre il controllo totale sulla pressione.

Ovviamente, questa macchina è adatta anche per fare degli ottimi cappuccini o il latte macchiato. E grazie alla doppia uscita, puoi servire due caffè contemporaneamente, o riempire la tua tazza grande per iniziare la giornata con energia.

Il suo serbatoio dell’acqua è da 1,5 litri, facilmente estraibile, e rende il riempimento e la pulizia un gioco da ragazzi. Per quanto andrai a inserire il caffè, il misurino con pressino ti assicurerà di mettere la giusta quantità, e il vassoio raccogligocce rimovibile mantiene la tua macchina sempre pulita e pronta all’uso.

E non finisce qui: la Cecotec Express Power Espresso 20 è dotata di funzionalità intelligenti che garantiscono un risparmio energetico, con spegnimento automatico e modalità stand-by, per un impatto ambientale ridotto.

Prendi subito la macchina da caffè Cecotec e inizia a preparare espressi e cappuccini a profusione. Falla tua a un prezzo di 75,90€, grazie allo sconto del 33%!