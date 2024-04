La LEGO Orchidea è tornata in OFFERTA su Amazon: risparmi il 20%

Uno dei set più venduti su Amazon è quello che sto per segnalarti. Come avrai intuito dal titolo, sto parlando del set LEGO Icons Orchidea, che fa parte del set da collezione di piante artificiali, e che è tornato in offerta a 39,99 euro invece di 49,99, grazie ad uno sconto del 20%.

LEGO Orchidea: i segreti di un set vendutissimo

Questo set ti permette di costruire quindi una pianta artificiale LEGO composta da 6 fiori grandi, 2 fiori appena sbocciati, 5 foglie e 2 radici per permetterti di dar vita ad una composizione unica e originale. Il vaso blu, riempito degli elementi LEGO marroni, rende possibile ricreare il mix di cortecce naturali in cui una vera orchidea cresce, aggiungendo un tocco di realismo.

La composizione è personalizzabile ruotando gli steli, i fiori, le radici e le foglie della pianta finta, così da poter avere un look completamente personalizzato e di ricomporre gli steli per creare nuove composizioni floreali ogni volta che si desidera.

Una volta completato diventa quindi un’aggiunta decorativa per casa o ufficio che non ha certo bisogno di innaffiature. Un’esperienza di costruzione creativa e rilassante, da svolgere da soli o in compagnia, per uno dei set di maggior successo degli ultimi tempi. Acquista la tua LEGO Orchidea in sconto su Amazon a 39,99 euro invece di 49,99.