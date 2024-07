La LEGO Mercedes in offerta a 20€ per i Prime Day di Amazon

Il piccolo modellino LEGO che riproduce la Mercedes-AMG F1 W14, la monoposto che ha corso il Mondiale di Formula 1 2023, è disponibile in offerta su Amazon al minimo storico di soli 20,49 euro grazie ai Prime Day 2024. La promozione è attiva fino alle 23.59 di domani ed è riservata agli utenti Prime: se non sei iscritto, fallo qui per avere 30 giorni gratis.

LEGO Mercedes-AMG F1 W14: le caratteristiche

Il set è un modellino progettato per bambini e bambine da 7 anni in su: ricco di dettagli realistici, permette di avere un’esperienza di costruzione coinvolgente. L’apposito meccanismo pull-back offre l’opportunità di tirare indietro la macchina e rilasciarla per vederla sfrecciare. Una funzione che aggiunge un tocco interattivo a questo set, pronto a diventare una vera e propria macchina giocattolo.

La livrea autentica del modellino è impreziosita da adesivi che riproducono fedelmente l’aspetto della monoposto di Formula 1, così da rendere il modello davvero realistico. Si costruisce in fretta e offre ai piccoli appassionati un ingresso nel mondo dell’ingegneria visti i tanti dettagli realistici che lo compongono.

Non perdere l’opportunità di portare a casa questo straordinario modellino LEGO Technic: un regalo speciale per i più piccoli ma, a nostro parere, non solo che può essere tuo a soli 20,49 euro grazie alle offerte attive per i Prime Day.