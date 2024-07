La lampada per PC che protegge i tuoi occhi costa 24€ grazie a questo coupon!

Stare al PC per tante ore consecutive non fa bene agli occhi. Il tutto peggiora nel caso l’illuminazione non fosse adeguata. Per salvaguardare la tua vista, non ti basterà far altro che prendere una lampada studiata appositamente per non riflettere la luce sul monitor, proprio come Tyonto 1300LM. Questo incredibile modello è scontato a soli 24,99€ grazie al coupon Amazon!

Tutte le caratteristiche della lampada

Proteggere i tuoi occhi è una priorità per Tyonto e la luce senza sfarfallio offerta dalla tecnologia LED implementata in questa lampada garantisce una luce uniforme, riducendo l’affaticamento visivo. Quest’ultima è realizzata attraverso un design ottico asimmetrico che elimina i riflessi sullo schermo e riduce la luce blu dannosa, proteggendo i tuoi occhi dalla stanchezza. Inoltre, la luce naturale simula la luce del giorno, creando un ambiente di lavoro più confortevole e produttivo. Inoltre, le modalità di illuminazione personalizzate ti offrono la possibilità di scegliere tra 10 livelli di luminosità e 5 temperature di colore, permettendoti di creare l’atmosfera perfetta per ogni attività.

Con telecomando e controllo touch, questa lampada ti permette di regolare la luminosità e la temperatura del colore con estrema facilità, sia comodamente dal tuo divano che con un semplice tocco sulla lampada. E per garantire il massimo della personalizzazione, la doppia testa regolabile, con bracci estensibili fino a 80 cm, ti consente di illuminare con precisione l’area di lavoro desiderata.

In termini di funzionalità e praticità, l’installazione della lampada Tyonto è estremamente facile grazie al pratico morsetto che si fissa saldamente al tuo monitor o scrivania!

Migliora il tuo comfort durante le sessioni al PC con questa incredibile lampada che, grazie allo sconto e al coupon che dovrai selezionare, passa da 79,99€ ad appena 24,99€!