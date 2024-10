La funzione "Visualizza una volta" di Instagram: cos'è e come funziona

I social media rappresentano un importante mezzo di comunicazione, poiché consentono di condividere e pubblicare non solo i propri ricordi, ma anche i propri pensieri. Purtroppo, allo stesso tempo, presentano anche molti aspetti negativi, soprattutto quando non si analizza bene ciò che si condivide online, sia in privato che pubblicamente. Per quanto riguarda i contenuti pubblicati su piattaforme come Instagram, Facebook e altri social network più importanti e conosciuti, i limiti sono generalmente guidati dalle linee guida di ciascun social. Queste linee guida stabiliscono cosa è possibile pubblicare e cosa no. Tuttavia, la scelta di pubblicare un determinato contenuto, sia esso un testo o una foto, rimane sempre a discrezione dell’utente.

La situazione è diversa per quanto riguarda i messaggi privati, dove la libertà di inviare qualsiasi immagine o testo è maggiore e meno controllata. Questo porta a comprendere quanto sia importante prestare attenzione a ciò che si pubblica online e sfruttare tutte le funzionalità che permettono una visione più limitata e controllata dei contenuti. In questo contesto, Instagram migliora la funzione “Visualizza una volta”, permettendo così una maggiore riservatezza e controllo sulla divulgazione dei contenuti.

Foto private: Alt al sextortion

Le immagini condivise tramite messaggi su Instagram o nell’app Messenger saranno protette da una nuova funzione recentemente annunciata, che mira a ridurre e prevenire l’abuso di immagini intime. Questo fenomeno colpisce soprattutto i più giovani, che spesso si trovano vittime di truffe in cui vengono richiesti soldi per evitare la divulgazione di immagini compromettenti.

In sostanza, le nuove misure di Instagram includono la protezione delle immagini, che permette di far scomparire determinate immagini catturate da screenshot, il monitoraggio delle richieste di follow e la censura della nudità. Queste funzionalità offrono una maggiore tutela per quanto riguarda la pubblicazione e la condivisione di immagini personali, garantendo, nel caso d’invio di foto personali inviate tramite chat la visibilità solo per un tempo limitato e una cattura limitata.

Protezione dell’immagine che scompare: di cosa si tratta

Con i prossimi aggiornamenti, Instagram e l’app Messenger introdurranno una funzione rivoluzionaria che garantirà una maggiore sicurezza e libertà nella condivisione di immagini personali. Questa nuova funzione impedirà agli utenti di acquisire schermate o registrazioni dello schermo di immagini effimere, ovvero foto o video inviati con la funzione “visualizza una volta” all’interno dei messaggi diretti di Instagram o dell’app Messenger.

Sebbene la possibilità di inviare messaggi effimeri sia già presente su diversi social, questa nuova funzione su Instagram rappresenta un importante passo avanti. In passato, i messaggi effimeri venivano eliminati dopo essere stati visualizzati, ma non impedivano agli utenti di fare screenshot delle immagini.

Ora, su Instagram, invece, chi riceverà l’immagine con questa specifica modalità non potrà in nessun modo salvarle. In caso di tentativo di screenshot, l’utente visualizzerà una schermata nera accompagnata da una notifica di Instagram che informa dell’impossibilità di acquisire o registrare lo screenshot. Questo cambiamento offrirà una protezione maggiore per le immagini personali condivise, prevenendo abusi e garantendo una maggiore riservatezza per tutti gli utenti.

Novità Instagram: più sicurezza per i giovani

Oltre alla funzione “visualizza una sola volta”, che limita la diffusione e il salvataggio di determinate immagini personali, Instagram introdurrà un nuovo processo di segnalazione per migliorare la qualità degli account creati. Questo processo mira a limitare gli account classificati come pericolosi o sospetti.

In particolare, verranno limitati i profili che inviano richieste di follow a utenti adolescenti. Instagram bloccherà tali richieste o le sposterà nella cartella spam. Inoltre, per gli account che riescono a sfuggire a questi controlli, Instagram potrà inviare avvisi agli adolescenti, ad esempio se l’utente con cui stanno interagendo si trova in un paese diverso. Con particolare attenzione anche a ciò che viene pubblicato, infatti, la piattaforma, introdurrà anche misure per limitare la diffusione di contenuti inappropriati. Quando l’algoritmo rileva immagini di nudità nei messaggi diretti, queste verranno automaticamente sfocate. Questo sistema di rilevamento e sfocatura delle immagini mira a proteggere gli utenti da contenuti indesiderati e a mantenere un ambiente più sicuro e rispettoso all’interno della piattaforma.

Queste misure rappresentano un passo avanti significativo nella protezione degli utenti, soprattutto dei più giovani, garantendo un ambiente più sicuro e controllato per la condivisione di contenuti personali.

Sicurezza e privacy sui social: il limite da ricordare

Le nuove funzionalità che verranno presto implementate su Instagram sono sicuramente di grande importanza e avranno un forte impatto sulla comunità. Pertanto, è altrettanto fondamentale sottolineare l’importanza di valutare attentamente cosa pubblicare o inviare online. Nonostante le nuove funzioni di sicurezza, i truffatori o malintenzionati possono comunque aggirare tali limiti, portando alla divulgazione di determinati contenuti. Per questo motivo, è sempre consigliabile su Instagram, e non solo, prestare attenzione a ciò che si condivide o pubblica online, evitando di diffondere contenuti che non si desidera rendere accessibili a chiunque. Inoltre, è importante essere cauti nei confronti di profili falsi o sconosciuti.

Spesso, il rischio non si limita solo alla perdita di contenuti personali, che potrebbero essere divulgati su altre piattaforme senza il dovuto consenso, ma può anche comportare tentativi di estorsione per il recupero delle proprie foto, soprattutto se contengono nudità o altri contenuti sensibili. Per questo motivo, la nuova funzione che sarà presto disponibile su Instagram è di grande rilevanza e impatto ma è sempre essenziale condividere le immagini con consapevolezza e attenzione.