La figlia di Steve Jobs fa ironia sui nuovi iPhone 14

Non siamo gli unici ad apprezzare particolarmente i meme che girano sul web. Proprio ieri vi abbiamo mostrato quelli più divertenti riferiti ai nuovi iPhone 14 e oggi apprendiamo che perfino la figlia del compianto Steve Jobs ha fatto ironia sui flagship appena annunciati da Apple. La donna ha posto l’accento sul design del melafonino del 2022 che sembra essere identico in tutto e per tutto (forse troppo) a quello dell’anno scorso.

Torniamo indietro nel tempo di appena due anni: l’OEM di Cupertino ha appena annunciato la nuova line-up iPhone 14 composta da quattro modelli: quello basico (forse il più banale, nonché il più criticato), il Plus da 6,7″, il Pro e il Pro Max. Mentre questi ultimi sono pazzeschi su tutti i fronti (anche nel prezzo), la variante vanilla ci ha deluso non poco. Ne abbiamo parlato qui.

iPhone 14: anche Eve Jobs “critica” il design

Eve Jobs, la figlia di Steve, ha pubblicato sui suoi social media una storia molto divertente ma anche molto vera. In poche parole, ha ricondiviso uno dei meme che abbiamo scovato nel web e di cui abbiamo scritto ieri. Ha criticato – molto velatamente – il fatto che Apple non abbia innovato sulla gamma basica di iPhone 14. Praticamente è un iPhone 13 con poche features in più e un prezzo fuori di testa. Molto meglio il vecchio a soli 929,00€ su Amazon.

La figlia del fondatore della mela ha condiviso il meme che raffigurava un nonno che riceve in regalo la medesima camicia che indossa nel momento dello scatto. D’altronde ha ragione: il nuovo terminale è troppo simile al precedente e non ha neppur un SoC diverso.

Certo, non è una novità. Spesso Apple aggiorna poco i suoi dispositivi ma un upgrade così minimo non si era mai visto. Il chip, il comparto foto, qualche elemento tende sempre a cambiare. Quest’anno sembra che la società abbia solo voluto puntare sui Pro e sul Plus per le vendite.

