La combo Soundbar+Subwoofer Philips a 89€ è FOLLIA!

Finalmente ci siamo! È arrivata l’offerta perfetta per chiunque voglia migliorare l’audio del proprio angolo cinema in casa! Il kit Philips TAB5308/10, formato da soundbar e subwoofer, è in fortissimo sconto grazie alla “Festa delle Offerte” su Amazon e potrai farlo tuo per soli 89,00€. Si tratta di un ribasso importante perché originariamente costerebbe 139,99€!

Tutte le caratteristiche del kit Philips

Goditi un audio nitido e ricco di dettagli grazie ai 140 W di potenza e ai bassi profondi offerti dalla soundbar, dotata di un woofer da 4,5″ e quattro modalità di equalizzazione preimpostate. Ovviamente, sarai in grado di personalizzare il suono in base alle tue preferenze e al tipo di contenuto che stai guardando o ascoltando. Con il subwoofer wireless da 140 W, potrai avere bassi potenti e pienissimi che si diffondono in tutta la stanza, regalandoti un’atmosfera sonora a 360 gradi.

Le connessioni sono semplici e versatili: collega la soundbar al tuo TV tramite HDMI ARC per un setup rapido e senza intoppi. Oppure, connetti i tuoi dispositivi intelligenti via Bluetooth 4.2 e goditi la tua musica preferita in streaming. In alternativa, utilizza gli ingressi audio ottico e aux per collegare altre fonti audio.

Grazie all’HDMI ARC, puoi controllare il volume della soundbar con il telecomando del tuo TV, semplificando l’utilizzo e offrendoti un’esperienza più intuitiva. Il design elegante e compatto della soundbar, con un profilo sottile e dimensioni di 900 x 65,5 x 91 mm, si adatta perfettamente a qualsiasi mobile. Potrai posizionarla sotto il televisore o montala a parete grazie alle staffe incluse, per un’esperienza audio senza compromessi in qualsiasi spazio

Migliora istantaneamente l’audio del tuo televisore con il kit Philips TAB5308/10! Prendilo per soli 89,00€ al posto dei classici 139,99€!