Stando a quanto si legge, la Cina ha appena accusato ByteDance, LinkedIn, Microsoft e altre compagnie di aver raccolto in modo improprio i dati degli utenti.

Il CAC in Cina ha avviato un'indagine contro molte aziende

In una mossa mirata a diverse applicazioni mobili popolari, l'ente per la regolamentazione Internet cinese, la Cyberspace Administration of China (CAC), ha citato diverse società che potrebbero essere coinvolte nella raccolta e nell'uso non autorizzati dei dati personali degli utenti di queste applicazioni. Alcune delle applicazioni popolari citate sono TikTok, LinkedIn, Kuaishou, Bing di Microsoft e Kugou.

In una dichiarazione pubblicata sul suo account WeChat ufficiale, il regolatore ha affermato di aver ricevuto reclami da parte degli utenti che lo hanno spinto ad avviare un'indagine sulle attività di raccolta dati di diverse app.

Il CAC ha rilevato che 105 app, dopo l'indagine, hanno violato le leggi sulla privacy esistenti raccogliendo informazioni personali eccessive attraverso l'accesso illegale. Secondo la dichiarazione del CAC, gli sviluppatori sono tenuti a porre rimedio alle violazioni osservate entro 15 giorni.

L'ente per la regolamentazione Internet cinese afferma che continuerà a esaminare regolarmente le applicazioni mobili per possibili violazioni. L'approccio CAC arriva sulla scia delle recenti nuove normative che forniscono un monitoraggio e controlli più severi per la sicurezza generale del pubblico. Il punto cruciale delle nuove regole è che i fornitori di app sono ritenuti responsabili della raccolta di dati eccessivi degli utenti non correlati ai servizi principali del software in questione ; grazie ad una nuova serie di disposizioni, i programmatori saranno tenuti a fornire un consenso non informato su come vengono utilizzati i propri dati. Queste normative coprono un'ampia gamma di applicazioni mobili di diverse tonalità.

La Cina continua a rafforzare le sue leggi e regolamenti per rispondere all'evoluzione dello spazio tecnologico. Alcuni grandi marchi come Alibaba e Tencent sono stati multati pesantemente proprio di recente. Queste nuove mosse del CAC aiuteranno a rafforzare la fiducia dei consumatori nel sistema e ad assicurare che le applicazioni mobili non traggano indebiti vantaggi dagli utenti.

Elettronica