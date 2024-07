La bellissima Piramide di Giza LEGO torna in OFFERTA su Amazon (-16%)

Quando arte, storia e LEGO si incontrano possono venir fuori soltanto delle meraviglie, come questo set che permette di costruire un modellino in scala della Piramide di Giza. Oggi su Amazon è in offerta al prezzo speciale di 117,32 euro invece di 139,99.

Set LEGO Piramide di Giza: una bellissima decorazione per la casa

La confezione include tutto quello che serve per ricreare la maestosa Grande Piramide di Giza e i suoi ambienti circostanti. Potrai costruire non solo la piramide principale, ma anche le due piramidi piccole, i templi mortuari, le statue della Sfinge e un obelisco, con dettagli davvero incredibili.

La parte esterna della piramide può essere sollevata per scoprirne i segreti all’interno. Potrai vedere come venivano spostati i blocchi di pietra durante l’edificazione e ammirare le camere del Re e della Regina dal retro della piramide.

Una volta completato avrai un magnifico pezzo da esposizione da conservare dove vuoi, con tanto di guida dettagliata con la storia degli ideatori della costruzione.

Ottima idea regalo per tutti, sicuramente un qualcosa di originale che potrà soltanto essere apprezzato. Ordina subito il tuo set LEGO Architecture La Grande Piramide di Giza su Amazon a soli 117,32 euro invece di 139,99.