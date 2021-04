Spunta su YouTube un video concept di un modello di iPhone decisamente particolare. L’ennesimo idea di melafonino pieghevole, in questo caso a conchiglia, che però questa volta ha qualcosa di particolare: un display esterno molto interessante.

iPhone 13 a conchiglia: che spettacolo

Un dispositivo che per ora puoi solo immaginare, perché Apple non sembra intenzionata a rilasciare un melafonino pieghevole, non per il momento.

Il modello proposto nella clip è a conchiglia. Dunque, il device da chiuso sarebbe piccolo da stare in un palmo di mano, mentre da aperto avrebbe le dimensioni di un iPhone standard.

Per gestirlo rapidamente quando è chiuso, ci sarebbe un piccolo display che ti consentirebbe di leggere rapidamente le notifiche e gestire le impostazioni rapide come fosse un centro di controllo. Forse, funzionerebbe anche come mirino digitale. A completare l’iPhone Flip non mancherebbe un super comparto fotografico con a bordo ben 4 sensori.

Insomma, uno smartphone estremamente bello e innovativo, che per adesso puoi solo immaginare in un video concept perché – come anticipato – passerà ancora del tempo prima che la mela morsicata decida di lanciare il primo iPhone pieghevole e non siamo certi che decida di iniziare proprio da un modello a conchiglia.

Smartphone