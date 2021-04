iPhone 13 Pro sarà ufficiale, insieme agli altri melafonini della stessa gamma, solo fra qualche mese. Intanto, leak e concept di come potrebbe essere il device, impazzano già sul Web. L’ultimo mostra un device che, con ogni probabilità, non sarà mai ufficiale. Tuttavia, le caratteristiche dello smartphone a doppio schermo in questo video, lo rendono molto interessante.

iPhone 13 Pro: il concept a doppio schermo

Ispirandosi forse un po’ a Xiaomi Mi 11 Ultra, il melafonino protagonista di questo video, ha un secondo display sul posteriore. Lo stesso sarebbe alloggiato proprio accanto alla fotocamera e ne avrebbe identiche dimensioni. La sua utilità sarebbe parecchio varia.

Infatti, potrebbe essere un display per dare un’occhiata rapidamente alle notifiche, allo stato dello smartphone, ai brani musicali in riproduzione e all’autonomia energetica. Inoltre, si potrebbe usare come mirino digitale per scattare selfie con il comparto fotografico principale.

Oltre a questa feature, che ci sembra assai lontana da una possibile realtà, nella clip dedicata a questo iPhone 13 Pro immaginato viene menzionato anche un lettore d’impronte digitali alloggiato sotto lo schermo del device e una selfie camera sistemata allo stesso modo. Niente notch, quindi, e nessun ritorno del tasto Home.

Insomma, un melafonino molto interessante: non quanto l’iPhone 13 a conchiglia però, il cui video concept è spuntato proprio ieri online.

Smartphone