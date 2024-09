L'imperatrice 2: il primo trailer e la data di uscita su Netflix

Questa mattina Netflix ha diffuso il primo trailer de L’imperatrice 2, la serie tv con protagonisti gli attori Devrim Lingnau e Philip Froissant nei ruoli rispettivamente dell’imperatrice d’Austria Elisabetta di Baviera, nota universalmente con il nome Sissi, e dell’imperatore Franz Josef. Al termine del video viene anche annunciata la data di uscita: la seconda stagione sarà disponibile dal prossimo 22 novembre in esclusiva su Netflix.

Nel frattempo, sono state anche svelate le novità di ottobre.

La seconda stagione de L’imperatrice in arrivo su Netflix

Elisabeth e Franz si sono da poco lasciati alle spalle la prima grave crisi, e ora hanno tutta l’intenzione di godersi un nuovo inizio. Purtroppo però la serenità coniugale viene messa da subito a dura prova in seguito all’arrivo in Europa di una nuova minaccia per Franz. Dall’altra parte Elisabeth viene sottoposta a un’ulteriore pressione: da lei infatti ci si aspetta subito un erede al trono, indispensabile per assicurare il futuro dell’impero. Ed anche stavolta il destino si metterà contro la sfortunata Sissi.

La prima stagione de L’imperatrice è stata un autentico capolavoro, guadagnandosi nel giro di poche settimane il consenso unanime di pubblico e critica. Un successo confermato dalla premiazione agli International Emmy Awards dello scorso anno come Best International Drama Series (miglior serie drammatica internazionale).

Riconoscimento meritato per la serie diretta da Katrin Gebbe e Florian Cossen, distribuita su Netflix a partire da 29 settembre 2022 in 6 episodi della durata di 60 minuti ciascuno. Oltre ai nomi di Devrim Lingnau (Elisabeth) e Philip Froissant (Franz), fanno parte del cast anche Melika Foroutan (volto dell’Arciduchessa Sophie) e Johannes Nussbaum (interprete dell’Arciduca Maximilian), rispettivamente la madre e il fratello minore di Franz.

Appuntamento dunque al 22 novembre, la data in cui debutterà su Netflix la seconda stagione de L’imperatrice. Nel frattempo, è possibile rivedere tutti i 6 episodi del primo capitolo sulla piattaforma streaming statunitense.

Di seguito, invece, il video del primo trailer rilasciato questa mattina.