Krups Piccolo Xs: macchina per espresso in capsule super compatta

Vuoi acquistare una macchina per caffè espresso in capsule che occupi pochissimo spazio spendendo il meno possibile? Allora non perdere questa promozione che ti sto segnalando. Vai subito su eBay e metti nel tuo carrello Krups Piccolo Xs a soli 51,99 euro, invece che 84,99 euro, inserendo il codice promozionale PSPROTT24 al momento del pagamento.

Così facendo puoi avvalerti di un ribasso del 33% sul prezzo di listino più un ulteriore sconto con il codice segreto per un risparmio totale di 33 euro. Inoltre hai la possibilità di acquistare subito e pagare in comode rate da 19 euro al mese per 3 mesi senza interessi, con Klarna.

Krups Piccolo Xs: minimo ingombro e massimo risultato

Con la macchina per espresso Krups Piccolo Xs avrai un ingombro davvero minimo, grazie al suo design compatto ed elegante dallo stile moderno. Avrai però un risultato eccezionale. Puoi gustarti un caffè buonissimo grazie al sistema in capsule con pompa della pressione fino a 15 bar che regala un aroma intenso e una bella crema.

Ti basta inserire la capsula nell’apposito vano, chiudere il tutto e premere il pulsante dell’erogazione per avere un caffè esattamente come lo berresti al bar. È dotata anche di un serbatoio dell’acqua da 0,8 l che potrai facilmente staccare per riempirlo più facilmente. Ha una potenza massima da 1600 W e quindi si riscalda velocemente dopo che l’avrai accesa. Essendo compatibile con le capsule Nescafé avrai uno straordinario assortimento di bevande tra cui scegliere come il cappuccino, la cioccolata calda e il tè, oltre ovviamente a varie versioni di espresso.

Siamo di fronte a una grandissima occasione e per non rischiare di perderla devi essere rapido. Dunque vai all’istante su eBay e acquista la tua Krups Piccolo Xs a soli 51,99 euro, invece che 84,99 euro, inserendo il codice promozionale PSPROTT24 al momento del pagamento. Ordinala ora per riceverla a casa tua in appena 3 giorni senza pagare la spedizione.