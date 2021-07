Baggio o Del Piero? Mazzola o Rivera? PES o FIFA? Uno ad uno i nodi si sono sciolti e anche quest'ultimo sembra definitivamente dissolto: Konami ha infatti mandato in pensione Pro Evolution Soccer ed ha annunciato l'evoluzione del gaming nel mondo del pallone: si chiama eFootball ed è la completa re-invenzione di quel che sarebbe stato PES 2022.

Konami spiega così la genesi della nuova dimensione:

Tutto è iniziato con l'ambizioso obiettivo di istituire un punto di riferimento per il calcio videoludico. Eravamo determinati a ricreare l'esperienza calcistica definitiva, dall'erba sul campo ai movimenti dei giocatori, passando per il pubblico dello stadio. Per raggiungere questo scopo rivoluzionario, abbiamo progettato un motore di gioco nuovo, con un sistema di animazioni rivisto e comandi migliorati. Il risultato finale ci ha colpito ancora più di quanto pensassimo. Abbiamo superato i limiti di PES e siamo entrati in una nuova dimensione di calcio virtuale. Per simboleggiare l'inizio di una nuova era, abbiamo lasciato alle spalle il nostro adorato brand PES e l'abbiamo rinominato “eFootball”!

eFootball is the new PES 2022

eFootball sarà “free-to-play” e “completamente realizzato in Unreal Engine“. Sarà disponibile a partire dai mesi autunnali per PS5, PS4, Xbox Series X|S, Xbox One, Windows 10 e Steam (Android e iOS arriveranno in seguito). Una rivoluzione in tutto e per tutto nel dualismo che ha dominato l'ultimo decennio di Calcio su console: Konami in parte si sottrae alla sfida frontale con FIFA, ma in buona parte rilancia mettendo al centro una nuova palla, una nuova sfida, nuove regole, nuova esperienza di gioco.

Quando vedrà la luce in autunno, eFootball metterà in campo:

Esperienza di gioco rivoluzionata supportat dall'Unreal Engine

Matchmaking cross-generation (PlayStation5 vs. PlayStation4, Xbox Series X|S vs. Xbox One, ecc.)

Match in locale con FC Barcelona, Juventus, FC Bayern, Manchester United e altri club

Le prime immagini, anzitutto:

Spiega Konami:

Da sottolineare che eFootball garantirà un'esperienza corretta ed equilibrata per tutti i giocatori. Maggiori dettagli sul gameplay e sulle modalità online saranno svelati a fine agosto. Trattandosi di un titolo digital-only, KONAMI aggiungerà regolarmente nuovi contenuti e modalità di gioco dopo il lancio in autunno. Le partite in locale con FC Barcelona, Juventus, FC Bayern, Manchester United e altri club saranno disponibili gratuitamente al lancio. In futuro, alcune modalità di gioco saranno acquistabili come DLC opzionali, dando ai giocatori la libertà di plasmare l’esperienza calcistica che meglio si adatta ai loro interessi.

Cambia completamente il modello di business, cambiano i costi, cambiano le modalità di accesso. Per molti versi FIFA si trova ora sul filo del fuorigioco e dovrà giocoforza rispondere in qualche modo proprio mentre il percorso di FIFA 22 è iniziato con la prima fase di prenotazioni.

Introducing #eFootball™, an all-new football simulation platform from the makers of PES.



Overhauled graphics, animations and gameplay signal a new era of virtual football. Free-to-play this Autumn.



▼Reveal Trailerhttps://t.co/hOTjXlfrcO



▼Detailshttps://t.co/HHSkl2gjGz — eFootball (@play_eFootball) July 21, 2021

Già scelti anche i due ambasciatori del nuovo titolo: se Mbappé campeggia sulla copertina di FIFA, PES offre la propria prima pagina all'abbinata Neymar/Messi.

Il dualismo tra FIFA e PES a questo punto non si fa più flebile, ma forse ancor più totale. Ora è davvero l'ora delle scelte.

