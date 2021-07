Nelle scorse ore Jeff Grubb ha parlato del rapporto tra Hideo Kojima e Microsoft, sulle pagine di VentureBeat. Il giornalista sostiene che l'accordo tra Xbox e Kojima è già in una fase avanzata, secondo una fonte interna ci sarebbe già stata la firma di una dichiarazione di intenti da entrambe le parti.

Non è arrivata alcuna conferma da parte di Kojima e Microsoft, ma Grubb sembra convinto dell'affidabilità della sua fonte anonima. L'accordo andrebbe ancora rifinito e rivisto in termini legali, per poi procedere ad annunciare ufficialmente la collaborazione, magari in concomitanza con l'annuncio di un gioco in esclusiva per Xbox.

Si parla da diverso tempo del rapporto tra il noto sviluppatore e la casa di Redmond, i rapporti non più ottimi con Sony e – probabilmente – una proposta interessante da parte di Microsoft, avrebbero spinto Kojima a considerare la possibilità di legarsi al brand Xbox per lo sviluppo della sua prossima opera videoludica. Anche se il prossimo titolo targato Kojima Production dovesse uscire in esclusiva per Xbox, pare che l'accordo in questione non impedisca in alcun modo eventuali accordi commerciali con altri publisher, come Sony, appunto.

In attesa di ulteriori indiscrezioni e/o dichiarazioni ufficiali da parte di Microsoft e del creatore di Death Stranding, invitiamo a considerare queste informazioni – almeno per adesso – come delle semplici voci di corridoio.

Videogames