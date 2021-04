Un videogioco sviluppato da Hideo Kojima su Xbox? Sembra che Microsoft ci abbia già pensato e che la trattativa con il team di sviluppo giapponese sia già in corso, ce lo dice Jeff Grubb – noto giornalista e insider – sulle pagine di VentureBeat.

Secondo Grubb nei piani di Microsoft c’è la volontà di investire su alcuni talentuosi sviluppatori giapponesi, tra i quali non può mancare il padre della saga Metal Gear Solid e del recente capolavoro Death Stranding. Ecco le dichiarazioni del giornalista:

” Kojima sta parlando con Microsoft riguardo la pubblicazione del suo prossimo gioco, in base a quanto riferito da una fonte attendibile.”

Prosegue poi riferendosi alla recente conferenza tenuta da Phil Spencer nella quale si scorge una statuetta di Kojima Production alle spalle del capo di Xbox. Un dettaglio non trascurabile, a detta di Grubb:

“Si, la statua sulla mensola di Phil Spencer è un evidente indizio su un possibile accordo tra Microsoft e Kojima”

Il giornalista conclude ammettendo di non poter confermare l’avvenuto accordo tra le due parti, spiegando però che per Microsoft potrebbe trattarsi di un’occasione da non perdere. Per adesso si tratta soltanto di indiscrezioni e vi invitiamo a trattarle come tali.

