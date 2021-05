Tra i giochi più attesi di maggio c’è sicuramente Knockout City, titolo che aggiunge strategia e dinamica a uno sport di squadra come il dodgeball. EA ha appena annunciato che a partire dal 21 maggio – data d’uscita del gioco – sarà possibile giocarlo gratuitamente per ben 10 giorni.

Non si tratta di una demo, bensì del gioco in versione completa disponibile su PC, PS4, PS5, Xbox One e Xbox Series X|S.

La prova gratuita inizia alle ore 14:00 del 21 maggio e termina il 30 maggio alla stessa ora, una finestra di tempo di ben 9 giorni che consentirà ai giocatori di valutare il gioco prima dell’eventuale acquisto definitivo. Il 25 maggio partirà la stagione 1 del titolo sviluppato da EA e Velan Studios, porterà con sé una serie di eventi e sfide per mettere alla prova la skill dei giocatori.

Fin dal day one il gioco supporterà il cross-play, sarà possibile giocare in squadra con amici connessi da piattaforme differenti, una funzione sempre più presente nei giochi multiplayer. Una volta terminato il periodo di prova gratuita, sarà possibile continuare a giocare a Knockout City acquistando il titolo al prezzo di 19,99€.

Videogames