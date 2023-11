Kit regolabarba (10 in 1) della Braun in offerta su Amazon: risparmi il 25%

Il kit regolabarba Braun MGK7320 è la soluzione completa per l’uomo moderno che vuole mantenere un aspetto curato. Con uno sconto del 25%, ora disponibile su Amazon a soli 44,99€, questo kit 10-in-1 offre una vasta gamma di funzionalità per soddisfare le esigenze di taglio e rifinitura di barba, viso, testa, orecchie, naso e del corpo in generale.

La testina del rasoio elettrico e del tagliacapelli è progettata per garantire un’area di taglio ampia, permettendo una rifinitura più veloce ed efficiente. Grazie al motore AutoSense e al pettine di precisione, il controllo è assoluto dalla testa ai piedi, offrendo una rifinitura senza sforzi per baffi, pizzetto, barba incolta o peli corporei.

Le lame affilate di lunga durata assicurano un taglio uniforme ed efficace di qualsiasi lunghezza, mentre i pettini corti e lunghi consentono di mantenere la barba da corta a lunga, regolando la lunghezza da 0,5 a 21 mm. La funzione di rasatura corpo permette di trattare delicatamente tutte le aree del corpo.

Questo kit all-in-one è impermeabile al 100%, consentendo un utilizzo sicuro sotto la doccia e facilitando la pulizia sotto l’acqua corrente. La potente batteria Li-Ion offre fino a 100 minuti di utilizzo con una ricarica completa in soli 60 minuti. Inoltre, la funzione di ricarica rapida fornisce 5 minuti di energia sufficienti per una rifinitura veloce.

Il regolabarba Braun MGK7320 è una scelta affidabile e completa per ottenere il look desiderato con facilità e precisione. Approfitta dell’offerta del 25% e ottieni una barba definita e curata.

Questo articolo contiene link di affiliazione: acquisti o ordini effettuati tramite tali link permetteranno al nostro sito di ricevere una commissione. Le offerte potrebbero subire variazioni di prezzo dopo la pubblicazione.