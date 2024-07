Kit potatura completo a prezzo SHOCK: motosega, forbici, asta e 2 batterie

Con questo kit spettacolare, la potatura sarà sempre un gioco da ragazzi. A disposizione, hai tutto quello che serve per tagliare rami di varie dimensioni, persino se posizionati in alto. Entrambe a batteria, sia la motosega che le forbici possono essere montate sulla speciale asta telescopica, così da essere utilizzate al meglio, sulla base delle esigenze dei diversi lavori.

In mega sconto su eBay, puoi accaparrarti il kit, completo anche di 2 batterie, caricatore e accessori per la manutenzione, a 105,74€ appena. Per approfittarne, basta mettere il prodotto nel carrello e – prima di completare l’ordine – inserire il codice sconto ” MENO10ESTATE “. Spedizioni senza il minimo costo aggiuntivo, in pochissimi giorni.

Un sistema spettacolare, che permette a chiunque di ottenere la perfetta potatura, anche senza essere professionisti. A disposizione hai i due utensili principali, necessari per compiere al meglio questo tipo di lavoro. La motosega compatta vanta una barra da ben 15 centimetri circa mentre le forbici hanno una ampiezza di taglio fino che supporta fino a ben 30 mm di circonferenza dei rami.

Come anticipato, entrambe funzionano tramite le 2 batterie ricaricabile che ricevi in dotazione. A rendere super completo questo set è la presenza dell’utilissima asta telescopica, con parte superiore snodabile, così da orientare al meglio l’utensile, mentre lavori.

Approfitta adesso di questa occasione incredibile su eBay e prendi questo kit da potatura spettacolare, che puoi accaparrarti a un prezzo incredibilmente vantaggioso. Metti il prodotto nel carrello e – prima di completare l’ordine – inserisci il codice promozionale ” MENO10ESTATE “. Prendi tutto a 105€ circa appena e godi anche di spedizioni assolutamente gratuite. Ancora pochi pezzi a disposizione, non perdere tempo prezioso.