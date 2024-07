Kit di sicurezza Blink a PREZZO WOW: 2 videocamere e un videocitofono (-55%)

Approfitta anche tu di questa straordinaria promozione e goditi un’offerta anticipata del Prime Day da urlo. Vai subito su Amazon e metti nel tuo carrello il Kit di sicurezza Blink che comprende due videocamere e un videocitofono smart a soli 89,99 euro, anziché 198,97 euro. Come ti dicevo si tratta di un’offerta esclusiva per i clienti Amazon Prime, per cui se non sei ancora iscritto al servizio fallo subito cliccando qui.

Con questi tre dispositivi potrai visualizzare tutto quello che succede in casa tua anche mentre sei lontano. Sono compatibili con i comandi vocali di Alexa e sono semplicissimi da installare. E adesso con lo sconto del 55% avrai un risparmio di quasi 109 euro sul totale.

Kit di sicurezza Blink a prezzo mai visto

Si tratta del prezzo più basso registrato finora su Amazon e tra l’altro potrei averlo in anticipo rispetto ai giorni in cui ci sarà il Prime Day. La videocamera di sicurezza in HD Blink Outdoor, dotata del Sync Module 2, ti permette di vedere ciò che succede all’esterno di casa tua e di parlare con chi bussa alla porta. È esistente all’acqua e quindi la puoi posizionare anche dove non c’è protezione.

Blink Mini 2 è una videocamera intelligente plug-in con visione notturna a colori e faretto integrato perfetta per gli interni ma anche per gli esterni. Mentre Blink Video Doorbell è un videocitofono smart che ti permette di vedere chi suona alla tua porta e addirittura di parlarci anche da remoto.

Si tratta davvero di un bundle incredibile, da non perdere per nessun motivo al mondo. Quindi prima che sia tardi e tutto sparisca vai su Amazon e acquista il tuo Kit di sicurezza Blink che comprende due videocamere e un videocitofono smart a soli 89,99 euro, anziché 198,97 euro. Dato che è un’offerta esclusiva per i clienti Amazon Prime, se non sei ancora abbonato fallo subito cliccando qui. E se concludi adesso il tuo ordine li riceverai a casa già domani senza ulteriori costi.