Kit Base di tado°: grande offerta su Amazon per risparmiare sull'energia domestica

Siamo in un periodo storico in cui dovrebbe essere obbligatorio prestare un’attenzione particolare al risparmio energetico domestico. Fortunatamente, la tecnologia può venirci in aiuto, con dispositivi e soluzioni dedicate il cui prezzo non è nemmeno troppo esagerato. È il caso del Kit Base di tado°, proposto oggi su Amazon al prezzo di soli 99,99 euro invece di 219,99 euro. Questo kit include il termostato Smart Digitale e un Internet Bridge da mettere nella caldaia. Il prezzo finale è un certamente gradito ritorno al più basso di sempre.

Kit Base di tado°: risparmio in bolletta e oggi anche all’acquisto

Avete una caldaia con termostato cablato? Sostituitela con il termostato cablato di tado° e iniziate a riscaldare in modo intelligente la vostra casa. Quando passate a tado° risparmite energia e aumentate il comfort. Aggiungendo termostati intelligenti o termostati intelligenti per caloriferi potete controllare ogni stanza di casa perché è affidabile e facile da usare tramite app e con gli apparecchi di smart home, come Amazon Alexa, Siri e Google Home.

Le funzioni esclusive dell’app di tado° consentono un controllo intelligente del riscaldamento via smartphone come per esempio il rilevamento finestre aperte senza applicazione di sensori addizionali, la pianificazione intelligente, il controllo multi-stanza, le informazioni sul risparmio energetico e tanto altro ancora. Grazie, infine, alla geolocalizzazione avanzata potete sia accendere o spegnere il riscaldamento indipendentemente da dove vi trovate, ma anche pianificare il riscaldamento in vostra assenza così da preriscaldare l’ambiente prima di tornare a casa.

Cosa state aspettando? Al prezzo di soli 99,99 euro invece di 219,99 euro questo kit è un vero affare da non lasciarsi sfuggire assolutamente. Grazie ad Amazon Prime, poi, potrete godere anche di spedizioni rapide e gratuite in tutta Italia.

Questo articolo contiene link di affiliazione: acquisti o ordini effettuati tramite tali link permetteranno al nostro sito di ricevere una commissione. Le offerte potrebbero subire variazioni di prezzo dopo la pubblicazione.