Kingston DataTraveler Exodia da 128GB in SCONTO al 45% su Amazon, WOW

Chissà come mai di chiavette USB ne servono sempre e quindi averne una o due in più non guasta di certo. Tra l’altro oggi c’è una promozione su Amazon che ti permette di avere la splendida Kingston DataTraveler Exodia da 128 GB a soli 10,90 euro, invece che 19,95 euro.

Con questo sconto del 45% oggi avrai un risparmio davvero notevole e soprattutto ti porti a casa una chiavetta USB eccezionale sia per capienza che per velocità. Ha un design robusto e compatto con un pratico anello per poterla agganciare dove vuoi e un cappuccio protettivo per garantire la massima sicurezza ai tuoi dati. A questa cifra è un’ottima offerta.

Kingston DataTraveler Exodia: veloce e robusta

La chiavetta USB Kingston DataTraveler Exodia si presenta con un design studiato per essere il più robusto possibile. È dotata di un cappuccio che protegge il connettore e garantisce quindi una maggiore resistenza alle cadute. Possiede anche un pratico anello dove potrai ad esempio agganciarla a un portachiavi o a un moschettone.

Grazie all’interfaccia USB 3.2 Gen 1 è in grado di trasferire file in modo super veloce facendoti risparmiare quindi tanto tempo. È compatibile con Windows, MacOS e Chrome OS garantendo così una grandissima versatilità. Questa che ti sto segnalando è la versione da 128 GB ma ovviamente, sempre a un ottimo prezzo, potrai scegliere anche altri formati.

Fai alla svelta perché l’offerta non potrà durare a lungo. Quindi prima che sia tardi vai su Amazon e acquista la tua Kingston DataTraveler Exodia da 128 GB a soli 10,90 euro, invece che 19,95 euro. Se concludi l’ordine ora la riceverai a casa tua domani senza costi in aggiunta, grazie ai servizi Prime. Se non sei ancora abbonato fallo adesso cliccando qui.