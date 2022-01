Kingdom Hearts: la saga sta per arrivare su Nintendo Switch!

Tutti gli episodi della serie Kingdom Hearts stanno per debuttare su Nintendo Switch. Square Enix ha infatti annunciato che la collection Kingdom Hearts Integrum Masterpiece sarà disponibile a partire dal 10 febbraio 2022: va fatta però una importante precisazione, tutti i giochi saranno eseguibili soltanto in formato cloud.

Kingdom Hearts su Switch, ma solo in cloud: cosa significa?

Partiamo prima di tutto nello spiegare cosa include la raccolta:

Kingdom Hearts HD 1.5 + 2.5 ReMIX

Kingdom Hearts HD 1.5 + 2.5 ReMIX

Kingdom Hearts HD 2.8 Prologo del capitolo finale

Kingdom Hearts 3 e il DLC Re Mind

Tutti i giochi potranno essere acquistati singolarmente: tuttavia, come dicevamo in apertura, saranno eseguibili soltanto in modalità cloud gaming. Questo significa che avrete bisogno di una connessione a internet costante per giocare, dato che i giochi verranno riprodotti letteralmente in streaming.

È una decisione che probabilmente scontenterà gli appassionati in cerca di un'esperienza tradizionale, ma necessaria per far fronte ai limiti tecnici di Nintendo Switch. Un discorso che non può certo applicarsi ai primi episodi, ma che vale invece per il terzo capitolo, lanciato originariamente su PlayStation 4 e Xbox One.

La strada del cloud gaming è quella intrapresa da diversi sviluppatori per portare titoli popolari su Switch andando oltre le capacità tecniche della macchina: tra gli altri giochi arrivati in questa maniera segnaliamo infatti Resident Evil 7, Control e il prossimo Dying Light 2.

La raccolta di Square Enix permette quindi di giocare l'intera saga di Sora e Topolino in formato portatile, con la consapevolezza del limite della connessione a internet nel caso non siate forniti di una buona linea di rete.

Se non altro il vantaggio è che potrete iniziare a giocare subito, dato che non ci saranno download o installazioni da fare: sicuramente uno dei punti indiscutibilmente a favore dell'esperienza in cloud gaming. Per l'occasione è stato pubblicato anche un nuovo trailer che trovate in allegato a questo articolo.