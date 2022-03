Keystone, è questo il nome in codice della nuova Xbox?

Mentre si parla già di PS5 Pro, pare che qualcosa si stia muovendo anche dalle parti di Microsoft. Su Twitter, un utente di nome Tero Alhonen ha identificato una nuova parola chiave per un prossimo progetto Xbox, chiamato semplicemente Keystone.

Si tratta di una strategia piuttosto comune per la casa di Redmond, che in passato ha utilizzato nomi provvisori per identificare le sue nuove console. La stessa Xbox Series X, ad esempio, era stata annunciata all'E3 2019 come Project Scarlett. Xbox One X, la mid-gen della scorsa generazione, era precedentemente nota come Project Scorpio.

Xbox Keystone è la nuova console di Microsoft?

Ovviamente, è al momento molto difficile capire a cosa corrispondere questo fantomatico Project Keystone. Ragionando nella stessa misura per quanto concerne PS5 Pro, potrebbe trattarsi della macchina mid-gen di Microsoft, una sorta di Xbox Series X…X, a rappresentare una console ancora più potente rispetto quella attualmente disponibile sul mercato.

Non sono da escludere però vie più innovative rispetto quelle tradizionali, tutte legate al concetto di Xbox Game Pass e soprattutto dei servizi di cloud gaming, su cui Microsoft sta puntando parecchio. Si era parlato ad esempio di una sorta di console portatile, dal concetto molto simile a quello di Nintendo Switch, pensata per sfruttare appieno le potenzialità del Game Pass e del gioco in streaming.

E non solo, le indiscrezioni hanno puntato l'occhio anche su un possibile visore next-gen per Xbox Series X/S: una strada su cui la compagnia di Redmond non si è dimostrata in realtà parecchio interessata finora, a differenza di Sony che ha già presentato il suo PlayStation VR2, che dovrebbe uscire quest'anno per console PS5.

Insomma, qualcosa indubbiamente si muove, ma è sicuramente molto presto per capire cosa si celi dietro la misteriosa Xbox Keystone. Il nome non suggerisce nulla di particolare, quindi bisogna aspettare pazientemente se arriveranno nuove informazioni. Ammesso che arrivino, ovviamente.