KenaMobile Super 7,99 è la tariffa del virtuale ex Noverca disponibile in questi giorni nel proprio sito ad un prezzo davvero competitivo.

La tariffa include anche l’iniziativa che permette di ricevere fino a 50 euro portando amici in Kena.

KenaMobile Super: i dettagli

L’offerta telefonica in questione è sicuramente molto interessante sia da un punto di vista economico sia per quanto concerne il suo contenuto mensile.

Questa promozione, disponibile solo in portabilità, offre un quantitativo di 80 Giga di traffico in LTE su rete TIM, minuti senza limiti verso tutti i numeri fissi e mobili nazionali e SMS illimitati. Il tutto a soli 7,99 euro mensili.

Tale tariffa low-cost del virtuale di TIM offre ogni mese 4,5 Giga in 3G, utilizzabili in roaming.

L’offerta è attivabile solamente richiedendo la portabilità da specifici MVNO. Vediamo quali: Poste Mobile, Lyca Mobile, Fastweb, Feder Mobile, Iliad, Professional Link, China Mobile, Telmekon, 1Mobile, BT Mobile, BT ENIA Mobile, Daily Telecom, Digi Mobil, Enegan Mobile, Green, Intermatica, Noitel, NTmobile, Optima, Ovunque, Plintron, Rabona, Spusu, Welcome Italia, Wing Mobile e Withu Mobile.

Porta i Tuoi Amici in Kena: come funziona

Tale promozione come tutte quelle disponibili a catalogo, offre la possibilità di ricevere 5 euro per ogni amico invitato a passare o attivare una nuova SIM Kena. È possibile invitare fino ad un massimo di 10 amici e quindi ottenere fino a 50€.

Per ricevere il bonus bisognerà fornire agli amici invitati il proprio codice, consultabile tramite app MyKena.

Costi ed altro

La promozione di Kena che abbiamo visto sinora è attivabile sia online che nei negozi autorizzati. In questo caso i costi per l’attivazione, per la SIM e quello per la spedizione sono tutti completamente azzerati. In pratica la prima volta sarà necessario corrispondere solo i 7,99 euro per la prima mensilità.

L’offerta in questione non prevede alcun vincolo contrattuale, questo significa che sarete liberi di cambiare operatore senza costi.